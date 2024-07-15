Акціонери потрапили під санкції: Мін’юст хоче зберегти діяльність українських компаній

Українська санкційна політика має захищати інтереси українських компаній, включаючи права непідсанкційних власників. Нормальна діяльність таких бізнес-активів буде служити інтересам країни, а після вилучення часток осіб під санкціями бізнес буде цікавим інвестиційним активом.

Чого хоче Мін'юст

Інна Богатих заявила про такі наміри Мін'юсту на Конференції "Бізнес vs санкції".

Читайте також Нідерландську компанію оштрафували за допомогу Росії: деталі інциденту

Інна Богатих Заступниця міністра юстиції України, директорка Департаменту санкційної політики Залишатись тут, працювати, генерувати прибутки, зберігати робочі місця, сплачувати податки тощо. Мін’юст і я особисто, з того моменту, як почали займатися санкціями, будь-які наші рішення орієнтовані на те, щоб зберегти українське підприємство, що працює.

Агія Загребельська, керівник Департаменту з питань мінімізації корупційних ризиків у сфері санкційної політики НАЗК, наголосила на важливості дотримання інтересів держави та недопущення будь-яких порушень прав власників майна, на яке не накладено санкції, а також на важливості дотримання прав власників майна, на яке не накладено санкції.

Агія Загребельська Керівник Департаменту з питань мінімізації корупційних ризиків у сфері санкційної політики НАЗК Санкції захищають доброчесний бізнес. А для того щоб від них було мінімум негативного ефекту, ми маємо працювати злагоджено, щоб рухатися ще швидше в розвитку українського санкційного інструмента.

Модератор дискусії Наталія Гадзінська, партнер Dynasty Law & Investment, попередила про потенційні ризики, які юридичні помилки та порушення можуть становити для України та її економіки. Вона підкреслила, що порушення прав власників, які не підпадають під санкції, викликає найбільше занепокоєння, оскільки це може призвести до сплеску судових позовів від осіб, які не перебувають під санкціями, з вимогою компенсації.

Юридичні експерти підкреслили важливість того, щоб Україна переглянула свою практику передачі арештованих компаній під контроль конкуруючих фірм. Це питання було висвітлено у справі "Моршинської", де керуючого було призначено компанією "Карпатські мінеральні води" через тендер, проведений АРМА.

Ми у Мін'юсті абсолютно підтримуємо таку позицію: щоб бізнес чи корпоративні права, які ми стягуємо в дохід, щоб держава отримувала працюючий класний бізнес. Такий бізнес нормально може працювати в інтересах України — платити податки та заробітні плати українцям. Санкційне законодавство не повинно негативно впливати на роботу бізнесу,

– сказала Ірина Сербін, заступниця директора департаменту санкційної політики Міністерства юстиції.

Станіслав Петров, заступник голови АРМА, визнав, що в санкційній політиці є прогалини, але запевнив, що наразі ведеться робота над їх виправленням. Під час нещодавнього заходу учасники підкреслили важливість того, що АРМА отримує арештовані активи лише тимчасово, тоді як Міністерство юстиції та ВАСУ працюють над конфіскацією акцій підсанкційних осіб на користь держави.