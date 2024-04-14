Скоро платитимуть за повітря: для росіян вигадали новий податок – за що і який розмір

Діра у російському бюджеті через війну проти України зростає. Влада окупантів вигадує все нові податки, аби покрити дефіцит. Це працює – протестувати росіяни точно не будуть, обираючи покірну сплату грошей.

Новий податок для росіян

Раніше лунала інформація, що війна проти України коштує Росії близько 300 мільйонів доларів на день. Якщо врахувати західні санкції та потребу у переозброєнні, то ресурси росіян довго на рахунках не затримуються.

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Як постійне поповнення бюджету російський уряд активно розглядає додаткове оподаткування. Росіяни не здатні на протести або масові обурення, тож їх можна "доїти", вигадавши будь-яку причину.

Наприклад, зараз російська влада вирішила запровадити новий туристичний податок. Його потрібно буде сплачувати за подорожі по всій Росії. Раніше діяв лише курортний збір у 5 регіонах, але в місцевому уряді вирішили, що цього мало, і можна поширювати масштаби збору на всю країну.

Відповідний законопроєкт повинні внести не розгляд депутатів вже найближчим часом. Стягувати новий податок з росіян будуть з 1 січня 2025 року. Що стосується розміром податку, то зараз йдеться про 3% від ціни проживання туриста.

"Геніально" новий податковий збір обгрунтував російський віцепрем'єр Дмітрій Чернишенко. Він заявив, що росіяни подолали "колоніальну залежність" і тепер відпочивають у Росії, тому потрібні гроші на розвиток інфраструктури. Так повідомити росіянам, що вони можуть забути про комфорт та хороший сервіс, а тепер ще й за це платитимуть, могли лише представники Кремля.