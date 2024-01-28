Для розвитку нічого не шкода: скільки коштували "Новій пошті" нові відділення та поштомати

Впродовж 2023 року "Нова пошта" активно розширювала діяльність не лише в Україні, а й поза її межами. Це коштувало компанії чималих грошей.

Розширення коштує недешево

У 2023 році мережа відділень та поштоматів "Нової пошти" збільшилася аж на 5 тисяч. Тепер у поштового оператора аж 27 тисяч точок сервісу в Україні та за кордоном.

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Таке розширення обійшлося компанії у кругленьку суму. Загалом впродовж року на нові відділення та поштомати було витрачено 1,1 мільярда гривень. Витрати дозволили відкрити 2 242 відділення та 1853 поштомати.

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У 2024 році "Нова пошта" хоче виділити на розширення ще більшу суму – 1,9 мільярда гривень. Ці гроші повинні дозволити відкрити ще 9 тисяч нових точок сервісу.

Серед пріоритетних напрямків – розвиток PUDO. Це пункти приймання – видачі посилок вагою до 10 кілограмів. Цей формат почали тестувати ще у 2022 році і вже залучили до нього БРСМ, Moyo, Delvi. Зараз відбувається пошук нових партнерів, які готові розміщувати ці точки у своїх приміщеннях.