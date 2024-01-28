Расширение стоит недешево

В 2023 году сеть отделений и почтоматов "Новой почты" увеличилась на 5 тысяч. Теперь у почтового оператора 27 тысяч точек сервиса в Украине и за рубежом.

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Такое расширение обошлось компании в кругленькую сумму. Всего в течение года на новые отделения и почтоматы было потрачено 1, 1 миллиард гривен. Расходы позволили открыть 2242 отделения и 1853 почтомата.

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В 2024 году "Новая почта" хочет выделить на расширение еще большую сумму– 1, 9 миллиардов гривен. Эти деньги должны разрешить открыть еще 9 тысяч новых точек сервиса.

Среди приоритетных направлений– развитие PUDO. Это пункты приемки– выдачи посылок весом до 10 кг. Этот формат начали тестировать еще в 2022 году и уже привлекли к нему БРСМ, Moyo, Дельви. Сейчас идет поиск новых партнеров., готовы размещать эти точки в своих помещениях.