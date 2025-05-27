YouTube побив власний рекорд: скільки заробила платформа на рекламі у 2025 році

YouTube продовжує зміцнювати позиції як головний гравець на ринку онлайн-реклами. У другому кварталі 2025 року відеоплатформа заробила 9,8 мільярдів доларів на рекламі.

YouTube перевершує прогнози?

Це на 13% більше, ніж за аналогічний період торік. Тоді показник становив 8,7 мільярдів доларів, йдеться у звіті Alphabet, материнської компанії Google, передає 24 Канал.

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Показник перевершив прогнози експертів. Попередньо аналітики очікували результат на рівні 9,6 мільярдів доларів. Тобто, YouTube вкотре демонструє стабільне зростання і комерційну ефективність.

YouTube – новий медіа-лідер?

Платформа також продовжує лідирувати в сфері перегляду відео. Так, за даними Nielsen, YouTube утримує найбільшу частку серед глядачів телебачення: 12,4% загального часу перегляд.

Зауважте. На фоні приголомшливих результатів платформи, конкуренти активізують власні рекламні стратегії. Зокрема, Netflix планує подвоїти дохід від реклами вже до кінця 2025 року. Хоча компанія не розкриває точних цифр, сегмент оцінюють у близько 3 мільярди доларів. Тим часом HBO Max та Amazon Prime Video теж взялись нарощувати рекламну активність, аби не відставати від лідера ринку.