Як монетизувати подкасти через YouTube?

Про ефективні способи монетизації подкастів через ці дві популярні платформи, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Як заробляти на прямих ефірах у YouTube

Підключитись до YouTube Partner Program (YPP)

Щоб почати заробляти на YouTube, потрібно стати учасником Партнерської програми YouTube:

  • Мати щонайменше 1 000 підписників.
  • Накопичити 4 000 годин перегляду за останні 12 місяців або 10 мільйонів переглядів Shorts за 90 днів.
  • Дотримуватися політик YouTube щодо монетизації.
  • Створити акаунт Google AdSense.

Варто знати. Після схвалення ви почнете заробляти на рекламі, яка показується у вашому відео.

Формати монетизації на YouTube

  • Відеореклама (adsense) – заробіток із переглядів реклам перед або під час подкасту.
  • Спонсорство – бренди платять за згадку в подкасті або за візуальну рекламу.
  • Платні підписки (YouTube Memberships) – глядачі можуть підтримувати канал щомісячною оплатою в обмін на бонус-контент.
  • Суперчати та донати – під час стрімів слухачі можуть надсилати гроші, виділяючи свої повідомлення.
  • Продаж товарів (merch) – YouTube дозволяє інтегрувати магазини з мерчем прямо під відео.

Як оптимізувати відео

Використовуйте ключові слова в заголовках, описах та тегах. Розміщуйте тайм-коди та теми епізодів. Робіть якісні обкладинки (thumbnails), щоб підвищити CTR. Створюйте плейлисти, щоб підвищити тривалість перегляду каналу.

Як монетизувати подкасти через Spotify?

Платформи для розміщення

Щоб опублікувати подкаст у Spotify, зазвичай використовують хостинг-платформи, як-от:

  • Spotify for Podcasters (колишній Anchor)
  • Podbean
  • Buzzsprout
  • Transistor

Варіанти монетизації

  • Spotify Ads (Automated Ads) – автоматична вставка реклами у подкасти через Spotify for Podcasters (доступна не у всіх країнах).
  • Платні підписки на подкаст – слухачі можуть підписатися на преміум-контент за щомісячну плату.
  • Спонсорський контент – прямі угоди з брендами, що хочуть бути згаданими у подкасті.
  • Пожертви (Listener Support) – слухачі можуть підтримувати автора регулярними внесками.
  • Affiliate-маркетинг – згадки продуктів чи сервісів з партнерськими посиланнями у описі.

Зауважте. Spotify надає детальну аналітику аудиторії, що дозволяє знати вік, стать, місце розташування слухачів; визначати найпопулярніші епізоди та оптимізувати тривалість і формат подкасту.

Які додаткові джерела доходу?

Окрім платформи, подкастери можуть заробляти:

  • Платні вебінари та курси, які просуваються через подкаст.
  • Краудфандинг (Patreon, Buy Me a Coffee).
  • Продаж електронних книг, гідів або консультацій.
  • Колаборації з іншими авторами та крос-промоція.