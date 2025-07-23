Як монетизувати подкасти через YouTube?

Про ефективні способи монетизації подкастів через ці дві популярні платформи, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Як заробляти на прямих ефірах у YouTube

Підключитись до YouTube Partner Program (YPP)

Щоб почати заробляти на YouTube, потрібно стати учасником Партнерської програми YouTube:

Мати щонайменше 1 000 підписників.

Накопичити 4 000 годин перегляду за останні 12 місяців або 10 мільйонів переглядів Shorts за 90 днів.

Дотримуватися політик YouTube щодо монетизації.

Створити акаунт Google AdSense.

Варто знати. Після схвалення ви почнете заробляти на рекламі, яка показується у вашому відео.

Формати монетизації на YouTube

Відеореклама (adsense) – заробіток із переглядів реклам перед або під час подкасту.

Спонсорство – бренди платять за згадку в подкасті або за візуальну рекламу.

Платні підписки (YouTube Memberships) – глядачі можуть підтримувати канал щомісячною оплатою в обмін на бонус-контент.

Суперчати та донати – під час стрімів слухачі можуть надсилати гроші, виділяючи свої повідомлення.

Продаж товарів (merch) – YouTube дозволяє інтегрувати магазини з мерчем прямо під відео.

Як оптимізувати відео Використовуйте ключові слова в заголовках, описах та тегах. Розміщуйте тайм-коди та теми епізодів. Робіть якісні обкладинки (thumbnails), щоб підвищити CTR. Створюйте плейлисти, щоб підвищити тривалість перегляду каналу.

Як монетизувати подкасти через Spotify?

Платформи для розміщення

Щоб опублікувати подкаст у Spotify, зазвичай використовують хостинг-платформи, як-от:

Spotify for Podcasters (колишній Anchor)

Podbean

Buzzsprout

Transistor

Варіанти монетизації

Spotify Ads (Automated Ads) – автоматична вставка реклами у подкасти через Spotify for Podcasters (доступна не у всіх країнах).

(Automated Ads) – автоматична вставка реклами у подкасти через Spotify for Podcasters (доступна не у всіх країнах). Платні підписки на подкаст – слухачі можуть підписатися на преміум-контент за щомісячну плату.

– слухачі можуть підписатися на преміум-контент за щомісячну плату. Спонсорський контент – прямі угоди з брендами, що хочуть бути згаданими у подкасті.

– прямі угоди з брендами, що хочуть бути згаданими у подкасті. Пожертви (Listener Support) – слухачі можуть підтримувати автора регулярними внесками.

– слухачі можуть підтримувати автора регулярними внесками. Affiliate-маркетинг – згадки продуктів чи сервісів з партнерськими посиланнями у описі.

Зауважте. Spotify надає детальну аналітику аудиторії, що дозволяє знати вік, стать, місце розташування слухачів; визначати найпопулярніші епізоди та оптимізувати тривалість і формат подкасту.

Які додаткові джерела доходу?

Окрім платформи, подкастери можуть заробляти: