Як монетизувати прямі ефіри у YouTube?

Про перевірені моделі монетизації та інструменти для тих, хто хоче трансформувати свій час у прибуток, розповідає 24 Канал.

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Що потрібно для старту??

Передусім – активний YouTube-канал. Щоб увімкнути функцію прямих ефірів, потрібно:

мати підтверджений акаунт (через номер телефону);

не мати обмежень щодо трансляцій за останні 90 днів;

бути готовим чекати до 24 годин на активацію функції.

Також бажано: працювати з хорошим освітленням і звуком. Та використовувати стрім-платформи (StreamYard, OBS Studio, Restream), якщо плануєте професійний формат або кілька джерел трансляції.

Які основні способи заробітку на YouTube-стрімах?

Суперчат (Super Chat) і суперстікери

Під час прямого ефіру глядачі можуть донатити кошти, щоб виділити свої коментарі. Суперчат – це своєрідна "платна увага". Механізм простий – чим більше платиш, тим довше і яскравіше видно твоє повідомлення.

Інструмент доступний після підключення монетизації (1000 підписників і 4000 годин перегляду за останній рік).

Підписки на канал (Memberships)

Глядачі можуть щомісяця підтримувати канал фінансово, отримуючи бонуси, як от доступ до закритих стрімів, ранній доступ до відео, особливі емодзі. Це зручно для авторів, які регулярно ведуть прямі ефіри з ексклюзивним контентом.

Функція – доступна для каналів з понад 1000 підписниками.

Реклама в прямих ефірах

YouTube дозволяє вставляти рекламу під час стріму (як автоматично, так і вручну). Це короткі відео чи банери, які бачить аудиторія під час ефіру. Також платформа пропонує монетизацію після завершення стріму, як звичайного відео.

Партнерські програми (Affiliate)

Досить популярний спосіб заробітку – згадувати партнерські товари/послуги в ефірі та залишати посилання в описі до трансляції. Наприклад, якщо ви тестуєте техніку, готуєте в прямому ефірі або ділитесь лайфхаками — це спосіб отримувати % від продажів.

Прямі продажі власного продукту чи послуги

Ідеально підходить для експертів, коучів, дизайнерів, консультантів. Під час ефіру ви можете: презентувати курс; продати місце на майстер-класі; розповісти про нову колекцію товарів; відповісти на запитання в реальному часі.

Це підсилює довіру та мотивує аудиторію діяти одразу.

Що працює найкраще у стрімах?

Щодо тематики – це освіта, огляди, DIY, психологія, бізнес, маркетинг, краса. Якщо говорити про формат, то найкраще підійдуть – Q&A, стріми з гостями, "живі" розпаковки, вебінари, відкриті консультації.

Намагайтесь додавати у стріми інтерактивність, як от голосування, озвучуйте питання з чату, проводьте конкурси під час ефіру.

І звісно, ваші стріми мають бути регулярними. Ефіри за розкладом збирають більшу аудиторію.

Важливо. Контент має відповідати політикам YouTube. Платформа може блокувати ефіри за авторські права (музика, фонові відео). Доходи з YouTube оподатковуються – у разі офіційної монетизації краще мати ФОП або іншу форму легалізації.