Как монетизировать подкасты через YouTube?

Об эффективных способах монетизации подкастов через эти две популярные платформы, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Как зарабатывать на прямых эфирах в YouTube

Подключиться к YouTube Partner Program (YPP)

Чтобы начать зарабатывать на YouTube, нужно стать участником Партнерской программы YouTube:

Иметь не менее 1 000 подписчиков.

Накопить 4 000 часов просмотра за последние 12 месяцев или 10 миллионов просмотров Shorts за 90 дней.

Придерживаться политик YouTube по монетизации.

Создать аккаунт Google AdSense.

Стоит знать. После одобрения вы начнете зарабатывать на рекламе, которая показывается в вашем видео.

Форматы монетизации на YouTube

Видеореклама (adsense) – заработок с просмотров реклам перед или во время подкаста.

Спонсорство – бренды платят за упоминание в подкасте или за визуальную рекламу.

Платные подписки (YouTube Memberships) – зрители могут поддерживать канал ежемесячной оплатой в обмен на бонус-контент.

Суперчаты и донаты – во время стримов слушатели могут отправлять деньги, выделяя свои сообщения.

Продажа товаров (merch) – YouTube позволяет интегрировать магазины с мерчем прямо под видео.

Как оптимизировать видео Используйте ключевые слова в заголовках, описаниях и тегах. Размещайте тайм-коды и темы эпизодов. Делайте качественные обложки (thumbnails), чтобы повысить CTR. Создавайте плейлисты, чтобы повысить продолжительность просмотра канала.

Как монетизировать подкасты через Spotify?

Платформы для размещения

Чтобы опубликовать подкаст в Spotify, обычно используют хостинг-платформы, такие как:

Spotify for Podcasters (бывший Anchor)

Podbean

Buzzsprout

Transistor

Варианты монетизации

Spotify Ads (Automated Ads) – автоматическая вставка рекламы в подкасты через Spotify for Podcasters (доступна не во всех странах).

(Automated Ads) – автоматическая вставка рекламы в подкасты через Spotify for Podcasters (доступна не во всех странах). Платные подписки на подкаст – слушатели могут подписаться на премиум-контент за ежемесячную плату.

– слушатели могут подписаться на премиум-контент за ежемесячную плату. Спонсорский контент – прямые соглашения с брендами, которые хотят быть упомянутыми в подкасте.

– прямые соглашения с брендами, которые хотят быть упомянутыми в подкасте. Пожертвования (Listener Support) – слушатели могут поддерживать автора регулярными взносами.

– слушатели могут поддерживать автора регулярными взносами. Affiliate-маркетинг – упоминания продуктов или сервисов с партнерскими ссылками в описании.

Обратите внимание. Spotify предоставляет подробную аналитику аудитории, что позволяет знать возраст, пол, местоположение слушателей; определять самые популярные эпизоды и оптимизировать продолжительность и формат подкаста.

Какие дополнительные источники дохода?

Кроме платформы, подкастеры могут зарабатывать: