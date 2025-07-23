Как монетизировать подкасты через YouTube?
Об эффективных способах монетизации подкастов через эти две популярные платформы, рассказывает 24 Канал.
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Подключиться к YouTube Partner Program (YPP)
Чтобы начать зарабатывать на YouTube, нужно стать участником Партнерской программы YouTube:
- Иметь не менее 1 000 подписчиков.
- Накопить 4 000 часов просмотра за последние 12 месяцев или 10 миллионов просмотров Shorts за 90 дней.
- Придерживаться политик YouTube по монетизации.
- Создать аккаунт Google AdSense.
Стоит знать. После одобрения вы начнете зарабатывать на рекламе, которая показывается в вашем видео.
Форматы монетизации на YouTube
- Видеореклама (adsense) – заработок с просмотров реклам перед или во время подкаста.
- Спонсорство – бренды платят за упоминание в подкасте или за визуальную рекламу.
- Платные подписки (YouTube Memberships) – зрители могут поддерживать канал ежемесячной оплатой в обмен на бонус-контент.
- Суперчаты и донаты – во время стримов слушатели могут отправлять деньги, выделяя свои сообщения.
- Продажа товаров (merch) – YouTube позволяет интегрировать магазины с мерчем прямо под видео.
Как оптимизировать видео
Используйте ключевые слова в заголовках, описаниях и тегах. Размещайте тайм-коды и темы эпизодов. Делайте качественные обложки (thumbnails), чтобы повысить CTR. Создавайте плейлисты, чтобы повысить продолжительность просмотра канала.
Как монетизировать подкасты через Spotify?
Платформы для размещения
Чтобы опубликовать подкаст в Spotify, обычно используют хостинг-платформы, такие как:
- Spotify for Podcasters (бывший Anchor)
- Podbean
- Buzzsprout
- Transistor
Варианты монетизации
- Spotify Ads (Automated Ads) – автоматическая вставка рекламы в подкасты через Spotify for Podcasters (доступна не во всех странах).
- Платные подписки на подкаст – слушатели могут подписаться на премиум-контент за ежемесячную плату.
- Спонсорский контент – прямые соглашения с брендами, которые хотят быть упомянутыми в подкасте.
- Пожертвования (Listener Support) – слушатели могут поддерживать автора регулярными взносами.
- Affiliate-маркетинг – упоминания продуктов или сервисов с партнерскими ссылками в описании.
Обратите внимание. Spotify предоставляет подробную аналитику аудитории, что позволяет знать возраст, пол, местоположение слушателей; определять самые популярные эпизоды и оптимизировать продолжительность и формат подкаста.
Какие дополнительные источники дохода?
Кроме платформы, подкастеры могут зарабатывать:
- Платные вебинары и курсы, которые продвигаются через подкаст.
- Краудфандинг (Patreon, Buy Me a Coffee).
- Продажа электронных книг, гидов или консультаций.
- Коллаборации с другими авторами и кросс-промоция.