Как монетизировать подкасты через YouTube?

Об эффективных способах монетизации подкастов через эти две популярные платформы, рассказывает 24 Канал.

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Подключиться к YouTube Partner Program (YPP)

Чтобы начать зарабатывать на YouTube, нужно стать участником Партнерской программы YouTube:

  • Иметь не менее 1 000 подписчиков.
  • Накопить 4 000 часов просмотра за последние 12 месяцев или 10 миллионов просмотров Shorts за 90 дней.
  • Придерживаться политик YouTube по монетизации.
  • Создать аккаунт Google AdSense.

Стоит знать. После одобрения вы начнете зарабатывать на рекламе, которая показывается в вашем видео.

Форматы монетизации на YouTube

  • Видеореклама (adsense) – заработок с просмотров реклам перед или во время подкаста.
  • Спонсорство – бренды платят за упоминание в подкасте или за визуальную рекламу.
  • Платные подписки (YouTube Memberships) – зрители могут поддерживать канал ежемесячной оплатой в обмен на бонус-контент.
  • Суперчаты и донаты – во время стримов слушатели могут отправлять деньги, выделяя свои сообщения.
  • Продажа товаров (merch) – YouTube позволяет интегрировать магазины с мерчем прямо под видео.

Как оптимизировать видео

Используйте ключевые слова в заголовках, описаниях и тегах. Размещайте тайм-коды и темы эпизодов. Делайте качественные обложки (thumbnails), чтобы повысить CTR. Создавайте плейлисты, чтобы повысить продолжительность просмотра канала.

Как монетизировать подкасты через Spotify?

Платформы для размещения

Чтобы опубликовать подкаст в Spotify, обычно используют хостинг-платформы, такие как:

  • Spotify for Podcasters (бывший Anchor)
  • Podbean
  • Buzzsprout
  • Transistor

Варианты монетизации

  • Spotify Ads (Automated Ads) – автоматическая вставка рекламы в подкасты через Spotify for Podcasters (доступна не во всех странах).
  • Платные подписки на подкаст – слушатели могут подписаться на премиум-контент за ежемесячную плату.
  • Спонсорский контент – прямые соглашения с брендами, которые хотят быть упомянутыми в подкасте.
  • Пожертвования (Listener Support) – слушатели могут поддерживать автора регулярными взносами.
  • Affiliate-маркетинг – упоминания продуктов или сервисов с партнерскими ссылками в описании.

Обратите внимание. Spotify предоставляет подробную аналитику аудитории, что позволяет знать возраст, пол, местоположение слушателей; определять самые популярные эпизоды и оптимизировать продолжительность и формат подкаста.

Какие дополнительные источники дохода?

Кроме платформы, подкастеры могут зарабатывать:

  • Платные вебинары и курсы, которые продвигаются через подкаст.
  • Краудфандинг (Patreon, Buy Me a Coffee).
  • Продажа электронных книг, гидов или консультаций.
  • Коллаборации с другими авторами и кросс-промоция.