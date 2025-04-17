Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на інформацію, озвучену під час щорічної внутрішньої бізнес-наради компанії у березні, передає 24 Канал.

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Довідково. Наразі капіталізація становить близько 400 мільярдів доларів.

Мета – подвоїти дохід

Щоб реалізувати цю мету, компанія планує подвоїти річний дохід – із 39 мільярдів у 2024 році до 78 мільярдів долрів у 2030-му. Хоча за останні п'ять років виручка Netflix зросла майже на 94%, раніше її стимулював бурхливий розвиток стримінгового ринку та менша конкуренція.

Як намагаться досягти плану сервіс

Тепер же компанія фокусується не лише на розширенні бази підписників, а й на масштабуванні рекламного бізнесу.

Зокрема, Netflix має намір отримувати 9 мільярдів доларів рекламного доходу щороку до 2030 року. Попри те, що компанія не розкривала детальної інформації про прибутки від введеного у 2022 році тарифу з рекламою, аналітики eMarketer прогнозують, що вже у 2025-му Netflix отримає понад 2 мільярди доларів лише на ринку США.

У планах – активне просування найдоступнішого рекламного плану підписки та розвиток прямих трансляцій, під час яких реклама буде показуватись навіть користувачам преміальних тарифів,

– повідомило видання.

Netflix Ads Suite

Щоб зміцнити позиції в рекламному сегменті, Netflix запускає власну рекламну платформу – Netflix Ads Suite, яка об'єднає сервер оголошень і систему управління рекламним інвентарем.

Нова технологія дозволить впроваджувати інноваційні рекламні формати, зберігаючи при цьому ліміт у 4 хвилини реклами на годину контенту.

Незважаючи на те, що компанія більше не публікуватиме дані про кількість підписників, вона прагне досягти позначки у 410 мільйонів користувачів до 2030 року. Це на 108 мільйонів більше, ніж у 2024-му. Лише торік Netflix додала 41 мільйон нових підписників – рекордний приріст, особливо в останньому кварталі.

Оновлені фінансові показники за перший квартал 2025 року компанія оприлюднить 17 квітня.