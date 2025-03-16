Як використають кошти

Про це повідомляє Deadline, інформує 24 Канал. Отримані гроші фонд спрямує на закупівлю систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) проти дронів та спорядження для бойових медиків.

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При цьому видання зазначає, що системи РЕБ, на які виділено кошти, створюють електромагнітні перешкоди на частотах, які використовуються для керування безпілотниками, зокрема FPV-дронами. Обладнання допомагає захищати військових від атак дронів-камікадзе. Вартість одного пристрою може досягати 6000 доларів, залежно від характеристик.

Медичне спорядження включатиме необхідне обладнання для військових медиків, які працюють у зоні бойових дій.

Гастінгс не вперше допомагає Україні

Це вже не перша велика пожертва співзасновника Netflix. У 2022 році він передав 1 мільйон доларів благодійному фонду Razom, який займається наданням екстреної допомоги українцям.

Довідково. Фонд White Stork працює в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії та є одним із найбільших постачальників індивідуальних аптечок для військових.

За два роки організація передала понад 120 000 аптечок, а також забезпечує українську армію: