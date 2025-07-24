YouTube превосходит прогнозы?

Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда показатель составлял 8,7 миллиардов долларов, говорится в отчете Alphabet, материнской компании Google, передает 24 Канал.

Смотрите также Как монетизировать подкасты через YouTube и Spotify

Показатель превзошел прогнозы экспертов. Предварительно аналитики ожидали результат на уровне 9,6 миллиардов долларов. То есть, YouTube в очередной раз демонстрирует стабильный рост и коммерческую эффективность.

YouTube – новый медиа-лидер?

Платформа также продолжает лидировать в сфере просмотра видео. Так, по данным Nielsen, YouTube удерживает наибольшую долю среди зрителей телевидения: 12,4% общего времени просмотра.

Заметьте. На фоне потрясающих результатов платформы, конкуренты активизируют собственные рекламные стратегии. В частности, Netflix планирует удвоить доход от рекламы уже к концу 2025 года. Хотя компания не раскрывает точных цифр, сегмент оценивают в около 3 миллиарда долларов. Между тем HBO Max и Amazon Prime Video тоже взялись наращивать рекламную активность, чтобы не отставать от лидера рынка.