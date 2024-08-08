Понад 400 мільйонів доларів за передплату: The New York Times примножив прибуток за квартал

Американський The New York Times зміг примножити свої прибутки другого кварталу. Дохід від передплати зріс до рекордних 439 мільйонів доларів.

Доходи The New York Times

Раніше максимальний дохід від передоплати був зафіксований у четвертому кварталі 2023 року – 430 мільйонів доларів.

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У виданні можна знайти:

оригінальний контент;

статті про стиль життя;

рецепти.

Нині передоплата становить початкову ставку 4 долари за кожні чотири тижні протягом шести місяців. Далі вона підвищується до 25 доларів за місяць.

Загальний дохід компанії у другому кварталі склав 625,1 мільйона доларів. Натомість рекламний дохід зріс на 1,2% до 119,2 мільйона доларів за другий квартал.

У 2023 році The New York Times повідомила про зростання доходів на 5,8% у порівнянні з попереднім роком, досягнувши 2,42 мільярда доларів.