Доходи The New York Times

Раніше максимальний дохід від передоплати був зафіксований у четвертому кварталі 2023 року – 430 мільйонів доларів.

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Нині передоплата становить початкову ставку 4 долари за кожні чотири тижні протягом шести місяців. Далі вона підвищується до 25 доларів за місяць.

Загальний дохід компанії у другому кварталі склав 625,1 мільйона доларів. Натомість рекламний дохід зріс на 1,2% до 119,2 мільйона доларів за другий квартал.

Нагадаємо! У 2023 році The New York Times повідомила про зростання доходів на 5,8% у порівнянні з попереднім роком, досягнувши 2,42 мільярда доларів.