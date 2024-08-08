Доходи The New York Times
Раніше максимальний дохід від передоплати був зафіксований у четвертому кварталі 2023 року – 430 мільйонів доларів.
Читайте також Страхові компанії на Заході покривають російські нафтові судна попри санкції
У виданні можна знайти:
- оригінальний контент;
- статті про стиль життя;
- рецепти.
Нині передоплата становить початкову ставку 4 долари за кожні чотири тижні протягом шести місяців. Далі вона підвищується до 25 доларів за місяць.
Загальний дохід компанії у другому кварталі склав 625,1 мільйона доларів. Натомість рекламний дохід зріс на 1,2% до 119,2 мільйона доларів за другий квартал.