Доходы The New York Times

Ранее максимальный доход от предоплаты был зафиксирован в четвертом квартале 2023 года – 430 миллионов долларов.

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В издании можно найти:

оригинальный контент;

статьи о стиле жизни;

рецепты.

Сейчас предоплата составляет начальную ставку 4 доллара за каждые четыре недели в течение шести месяцев. Далее она повышается до 25 долларов в месяц.

Общий доход компании во втором квартале составил 625,1 миллиона долларов. Зато рекламный доход вырос на 1,2% до 119,2 миллиона долларов за второй квартал.

Напомним! В 2023 году The New York Times сообщила о росте доходов на 5,8% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 2,42 миллиарда долларов.