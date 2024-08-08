Доходы The New York Times

Ранее максимальный доход от предоплаты был зафиксирован в четвертом квартале 2023 года – 430 миллионов долларов.

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В издании можно найти:

  • оригинальный контент;
  • статьи о стиле жизни;
  • рецепты.

Сейчас предоплата составляет начальную ставку 4 доллара за каждые четыре недели в течение шести месяцев. Далее она повышается до 25 долларов в месяц.

Общий доход компании во втором квартале составил 625,1 миллиона долларов. Зато рекламный доход вырос на 1,2% до 119,2 миллиона долларов за второй квартал.