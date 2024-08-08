Чому страховики "покривали" російські танкери

Попри санкції, Росія продавала нафту марки Urals у балтійських портах за середньою ціною 69,4 долара за барель.

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П'ять страхових компаній, включаючи American Club, West of England та норвезьку Gard, забезпечили покриття для 10 танкерів, які вирушили з Росії до Азії.

American Club і West of England застрахували танкери Gioiosa та Orion I, які на початку 2024 року взяли на борт нафту від "Роснєфті" і вирушили до Китаю.

Цікаво! American Club заявила, що не мала доступу до цінової інформації під час страхування, а Gard покладалася на підтвердження цінового обмеження та додаткові джерела даних.

Страховики заявили, що довіряли атестаційним листам від учасників торгівлі, які підтверджували законність операцій та відповідність західним санкціям.