У Франції відкрили розслідування проти доньки підсанкційного російського мільярдера Керімова

Підрозділ прокуратури Парижа Junalco, що займається боротьбою з організованою злочинністю, веде розслідування проти 32-річної Гульнари Керімової, доньки російського мільярдера Сулеймана Керімова. Правоохоронці вивчають фінансові потоки, які дозволили жінці придбати компанії, що володіють чотирма елітними віллами у "Бухті мільярдерів" на мисі Антіб.

Право власності на об'єкти нерухомості стало предметом кримінальної справи, яка потрапила до заголовків світових ЗМІ ще наприкінці 2017 року. Тоді росіянина Сулеймана Керімова затримали в аеропорту Ніцци та звинуватили у відмиванні грошей.

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Деталі справи

У розслідуванні проти доньки російського мільярдера Junalco опирається на червневий звіт французького органу з боротьби проти відмивання грошей Tracfin. За ним, Гульнара Керімова витратила 268 мільйонів євро на придбання структури власності, при чому більшу частину коштів їй надав брат Саїд Керімов.

У відповідь на запит видання Bloomberg, прокуратура Парижа підтвердила, що Junalco відіграє провідну роль у розслідуванні. Зауважимо, що це – нещодавно створений елітний підрозділ паризької прокуратури, якому доручено розслідувати справи про організовану злочинність по всій Франції – від наркоторгівлі до кіберзлочинів.

Як пише Bloomberg, звіт Tracfin та доручення Junalco вивчити право власності на вілли можуть знову поставити сім'ю Керімових під приціл французького правосуддя. У 2020 році, після відкриття справи проти самого Сулеймана Керімова, прокуратура Ніцци пішла на мирову угоду.

Що відомо про Сулеймана Керімова Російський олігарх, мільярдер і політик лезгинського походження. Має тісні зв'язки з режимом Путіна і безпосередньо Кадировим. Член російської ради федерації від Республіки Дагестан, ексдепутат держдуми Росії.

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До слова, хоча Керімов нині перебуває під санкціями ЄС, чотири елітні вілли у "Бухті мільярдерів" не значаться у переліку замороженої нерухомості у Франції.

Додамо, що Сулейман Керімов перебуває під санкціями США ще з 2018 року. Нещодавно Сполучені Штати внесли до списку і його дітей – Саїда та Гульнару. Євросоюз та Велика Британія ввели санкції проти Сулеймана Керімова вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Син російського мільярдера Саїд перебуває під санкціями ЄС з квітня цього року.

Зауважимо, що сім'я Керімових до 2022 року володіла контрольним пакетом акцій російського ПАТ "Полюс", найбільшої золотодобувної компанії країни-агресорки. За індексом мільярдерів Bloomberg, статки Сулеймана Керімова становлять 10,9 мільярда доларів.