Право собственности на объекты недвижимости стало предметом уголовного дела, которое попало в заголовки мировых СМИ еще в конце 2017 года. Тогда россиянина Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы и обвинили в отмывании денег.

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Детали дела

В расследовании против дочери российского миллиардера Junalco опирается на июньский отчет французского органа по борьбе против отмывания денег Tracfin. Согласно ему, Гульнара Керимова потратила 268 миллионов евро на приобретение структуры собственности, причем большую часть средств ей предоставил брат Саид Керимов.

В ответ на запрос издания Bloomberg прокуратура Парижа подтвердила, что Junalco играет ведущую роль в расследовании. Отметим, что это недавно созданное элитное подразделение парижской прокуратуры, которому поручено расследовать дела об организованной преступности по всей Франции – от наркоторговли до киберпреступлений.

Как пишет Bloomberg, отчет Tracfin и поручение Junalco изучить право собственности на виллы могут снова поставить семью Керимовых под прицел французского правосудия. В 2020 году, после возбуждения дела против самого Сулеймана Керимова, прокуратура Ниццы пошла на мировое соглашение.

Что известно о Сулеймане Керимове Российский олигарх, миллиардер и политик лезгинского происхождения. Имеет тесные связи с режимом Путина и непосредственно Кадыровым. Член российского совета федерации от Республики Дагестан, экс-депутат госдумы России.

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К слову, хотя Керимов в настоящее время находится под санкциями ЕС, четыре элитных виллы в "Бухте миллиардеров" не числятся в перечне замороженной недвижимости во Франции.

Добавим, что Сулейман Керимов находится под санкциями США еще с 2018 года. Соединенные Штаты недавно внесли в список и его детей – Саида и Гульнару. Евросоюз и Великобритания ввели санкции против Сулеймана Керимова уже после полномасштабного вторжения России в Украину. Сын российского миллиардера Саид находится под санкциями ЕС с апреля этого года.

Отметим, что семья Керимовых до 2022 года владела контрольным пакетом акций российского ПАО "Полюс", крупнейшей золотодобывающей компании страны-агрессора. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Сулеймана Керимова достигает 10,9 миллиарда долларов.