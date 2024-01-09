Майже 200 мільйонів гривень виплатили за працевлаштування ВПО

Держава продовжує надавати виплати переселенцям, а також допомагати їм облаштуватися на новому місці. Зокрема, влаштуватися на роботу.

За що бізнес отримав кошти

181 мільйон гривень було витрачено на виплати для працедавців, які прийняли на роботу ВПО. Загалом за цією програмою роботу знайшли 14 тисяч переселенців, повідомила замміністра Тетяна Бережна.

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Тетяна Бережна Заступниця міністра економіки Понад 8 тисяч роботодавців отримали від уряду компенсацію у 2023 році за працевлаштування 14 400 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни.

Програму працевлаштування переселенців запустили у квітні 2022 року. Тоді держава затвердила компенсаційні виплати для роботодавців, які приймали на роботу ВПО.

Метою проєкту була допомога українцям, які вимушені переїхати через військові дії. Умовою надання компенсацій є офіційний статус переселенця, який отримав робітник.

Які змінилась ця ситуація у 2024 році

Бережна закцентувала на тому, що у 2024 році розмір цих компенсацій зростатиме, відповідно до збільшення мінімальної зарплати. Тобто зараз роботодавці отримуватимуть такі виплати:

з 1 січня – 7 100 гривень;

з 1 квітня – 8 000 гривень.

Також збільшено термін нарахування компенсації. Раніше виплати надавалися лише протягом 2 місяців, зараз цей період зросте до 3 місяців.

Змінились умови і для ВПО з інвалідністю. Тепер при прийнятті на роботу таких громадян, працедавці отримуватимуть компенсаційні виплати протягом 6 місяців.