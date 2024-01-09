Хто накопичує борги

Про це повідомив Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, Андрій Герус, в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Як стало відомо, забезпечені українці почали зловживати певними нормами й накопичують борги за електроенергію, тому уряд прийняв таке рішення.

Андрій Герус Голова Комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Проблема полягала в тому, що ті люди, які можуть платити і мали б платити, особливо в такий складний період часу, не сплачували, розуміючи, що можна не сплачувати і за це нічого не буде.

При цьому, як зазначив Герус, найбільш дисципліновані платники:

субсидіанти, які побоювалися залишитися без субсидії за борги;

та пенсіонери, які мають звичку платити вчасно.

Рішення уряду

Наприкінці грудня Кабінет міністрів України скасував заборону на:

припинення житлово-комунальних послуг ;

нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені);

стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Згідно з постановою, мораторій на відключення від послуг, нарахування пені та стягнення заборгованості продовжить діяти тільки на територіях, на яких ведуться бойові дії та тимчасово окупованих Росією територіях.