Кто накапливает долги

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, Андрей Герус, в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Как стало известно, обеспеченные украинцы начали злоупотреблять определенными нормами и накапливают долги за электроэнергию, поэтому правительство приняло такое решение.

Андрей Герус Председатель Комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Проблема заключалась в том, что те люди, которые могут платить и должны платить, особенно в такой сложный период времени, не платили, понимая, что можно не платить и за это ничего не будет.

При этом, как отметил Герус, наиболее дисциплинированные плательщики :

субсидианты, опасавшиеся остаться без субсидии за долги;

и пенсионеры, имеющие привычку платить своевременно.

Решение правительства

В конце декабря Кабинет министров Украины отменил запрет на:

прекращение жилищно-коммунальных услуг ;

начисление и взыскание неустойки (штрафов, пеней);

взыскания задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.

Согласно постановлением, мораторий на отключение от услуг, начисление пени и взыскание задолженности продолжит действовать только на территориях, на которых ведутся боевые действия и временно оккупированных Россией территориях.