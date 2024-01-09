Кто может иметь льготу

Получить скидку на полную сумму коммунальных услуг могут пенсионеры, проживающие в селах и работавшие ранее в определенных профессиях.

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К таким профессиям относятся:

  • учителя;
  • медицинские и фармацевтические работники;
  • специалисты по защите растений;
  • работники музеев и библиотек;
  • работники культурных и образовательных учреждений.

Это льготное право распространяется также на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива, а также сжиженного газа.

Кроме того, 100% скидку на оплату коммунальных платежей могут иметь:

  • люди, имеющие особые заслуги перед Родиной и члены их семей;
  • участники боевых действий по инвалидности.

Как получить льготу

Льготу можно получить в течение года после подачи заявления гражданином.

Заявление можно подать лично:

  • сервисные центры Пенсионного фонда, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа местного совета;
  • с помощью почты;
  • онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда;
  • через мобильное приложение Дия.

После подачи документов информацию о лице включат в специальный реестр. Зарегистрированные лица должны подать заявление и документы, подтверждающие проживание в селе.