Кому возместят коммуналку

Следовательно, льгота в размере 50% стоимости оплаты за коммунальные услуги предусмотрена для родных погибших защитников Украины.

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Предоставляют льготу на возмещение на следующие услуги:

квартплата;

снабжение и распределение природного газа;

снабжение и распределение электричества;

теплоснабжение и снабжение горячей водой, централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения;

вывоз бытовых отходов;

приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Сумма компенсации: как рассчитывают

К сумме возмещения коммунальных услуг учитывают площадь — это 21 квадратных метров на каждого человека, проживающего в доме и имеющего право на льготу. Дополнительно учитывается 10,5 квадратных метров на семью.

Обратите внимание! Предоставление льготы не зависит от среднемесячного дохода вдовы, вида жилья или формы собственности на него.

Важно, если вдова защитника нетрудоспособна и проживает в семье, состоящей только из нетрудоспособных лиц, 50% суммы возмещения за газ и отопление предоставляется на двойную площадь.

То есть речь идет о 42 квадратных метрах на человека и дополнительно 21 квадратных метрах на семью.

Какие еще есть льготы для военнослужащих

Для украинских военнослужащих предусмотрены следующие льготы на ЖКУ:

участники боевых действий – 75% скидки;

лица с инвалидностью в результате войны – 100% скидки;

Заметьте! Лица, имеющие право на получение скидок на оплату коммунальных услуг, должны подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.

Что нужно для субсидии

Субсидию в Украине получают семьи, которые не могут заплатить за свои коммунальные услуги самостоятельно. Для ее оформления требуются следующие документы:

заявление;

удостоверение личности;

свидетельство о праве собственности на жилье или договор аренды;

право на доходы

Обратите внимание! На оформление уйдет около 30 дней. Сделать это можно либо в отделении ПФУ, либо в приложении Действие.