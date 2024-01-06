Кому возместят коммуналку
Следовательно, льгота в размере 50% стоимости оплаты за коммунальные услуги предусмотрена для родных погибших защитников Украины.
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Предоставляют льготу на возмещение на следующие услуги:
- квартплата;
- снабжение и распределение природного газа;
- снабжение и распределение электричества;
- теплоснабжение и снабжение горячей водой, централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения;
- вывоз бытовых отходов;
- приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Сумма компенсации: как рассчитывают
К сумме возмещения коммунальных услуг учитывают площадь — это 21 квадратных метров на каждого человека, проживающего в доме и имеющего право на льготу. Дополнительно учитывается 10,5 квадратных метров на семью.
То есть речь идет о 42 квадратных метрах на человека и дополнительно 21 квадратных метрах на семью.
Какие еще есть льготы для военнослужащих
Для украинских военнослужащих предусмотрены следующие льготы на ЖКУ:
- участники боевых действий – 75% скидки;
- лица с инвалидностью в результате войны – 100% скидки;
Что нужно для субсидии
Субсидию в Украине получают семьи, которые не могут заплатить за свои коммунальные услуги самостоятельно. Для ее оформления требуются следующие документы:
- заявление;
- удостоверение личности;
- свидетельство о праве собственности на жилье или договор аренды;
- право на доходы