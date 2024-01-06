Кому возместят коммуналку

Следовательно, льгота в размере 50% стоимости оплаты за коммунальные услуги предусмотрена для родных погибших защитников Украины.

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Предоставляют льготу на возмещение на следующие услуги:

  • квартплата;
  • снабжение и распределение природного газа;
  • снабжение и распределение электричества;
  • теплоснабжение и снабжение горячей водой, централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения;
  • вывоз бытовых отходов;
  • приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Сумма компенсации: как рассчитывают

К сумме возмещения коммунальных услуг учитывают площадь — это 21 квадратных метров на каждого человека, проживающего в доме и имеющего право на льготу. Дополнительно учитывается 10,5 квадратных метров на семью.

То есть речь идет о 42 квадратных метрах на человека и дополнительно 21 квадратных метрах на семью.

Какие еще есть льготы для военнослужащих

Для украинских военнослужащих предусмотрены следующие льготы на ЖКУ:

  • участники боевых действий – 75% скидки;
  • лица с инвалидностью в результате войны – 100% скидки;

Что нужно для субсидии

Субсидию в Украине получают семьи, которые не могут заплатить за свои коммунальные услуги самостоятельно. Для ее оформления требуются следующие документы:

  • заявление;
  • удостоверение личности;
  • свидетельство о праве собственности на жилье или договор аренды;
  • право на доходы