Кому відшкодують комуналку

Відтак, пільга у розмірі 50% вартості оплати за комунальні послуги передбачена для рідних загиблих захисників України.

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Надають пільгу на відшкодування на такі послуги:

квартплата;

постачання і розподілу природного газу;

постачання і розподілу електрики;

теплопостачання і постачання гарячої води, централізованого водопостачання і централізованого водовідведення;

вивезення побутових відходів;

придбання твердого палива і скрапленого газу.

Сума компенсації: як вираховують

До суми відшкодування за комунальні послуги враховують площу — це 21 квадратних метрів на кожну особу, яка проживає в будинку і має право на пільгу. Додатково враховують 10,5 квадратних метрів на родину.

Зверніть увагу! Надання пільги не залежить від середньомісячного доходу вдови, виду її житла чи форми власності на нього.

Важливо, якщо вдова захисника непрацездатна й проживає в сім’ї, що складається тільки з непрацездатних осіб, 50% суми відшкодування за газ та опалення надають на подвійну площу.

Тобто, мова йде про 42 квадратних метри на особу та додатково 21 квадратний метр на родину.

Які ще є пільги для військовослужбовців

Для українських військовослужбовців передбачаються такі пільги на ЖКП:

учасники бойових дій – 75% знижки;

особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;

Зауважте! Особи, які мають право на отримання знижок на оплату комунальних послуг, повинні подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.

Що треба для субсидії

Субсидію в Україні отримують родини, які не в змозі заплатити за свої комунальні послуги самостійно. Для її оформлення потрібні наступні документи:

заява;

посвідчення особи;

свідоцтво про право власності на житло або договір оренди;

декларація про доходи

Зверніть увагу! На оформлення піде близько 30 днів. Зробити це можна або у відділенні ПФУ, або в застосунку Дія.