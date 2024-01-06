Кому відшкодують комуналку

Відтак, пільга у розмірі 50% вартості оплати за комунальні послуги передбачена для рідних загиблих захисників України.

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Надають пільгу на відшкодування на такі послуги:

  • квартплата;
  • постачання і розподілу природного газу;
  • постачання і розподілу електрики;
  • теплопостачання і постачання гарячої води, централізованого водопостачання і централізованого водовідведення;
  • вивезення побутових відходів;
  • придбання твердого палива і скрапленого газу.

Сума компенсації: як вираховують

До суми відшкодування за комунальні послуги враховують площу — це 21 квадратних метрів на кожну особу, яка проживає в будинку і має право на пільгу. Додатково враховують 10,5 квадратних метрів на родину.

Тобто, мова йде про 42 квадратних метри на особу та додатково 21 квадратний метр на родину.

Які ще є пільги для військовослужбовців

Для українських військовослужбовців передбачаються такі пільги на ЖКП:

  • учасники бойових дій – 75% знижки;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;

Що треба для субсидії

Субсидію в Україні отримують родини, які не в змозі заплатити за свої комунальні послуги самостійно. Для її оформлення потрібні наступні документи:

  • заява;
  • посвідчення особи;
  • свідоцтво про право власності на житло або договір оренди;
  • декларація про доходи