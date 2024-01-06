Кому відшкодують комуналку
Відтак, пільга у розмірі 50% вартості оплати за комунальні послуги передбачена для рідних загиблих захисників України.
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Надають пільгу на відшкодування на такі послуги:
- квартплата;
- постачання і розподілу природного газу;
- постачання і розподілу електрики;
- теплопостачання і постачання гарячої води, централізованого водопостачання і централізованого водовідведення;
- вивезення побутових відходів;
- придбання твердого палива і скрапленого газу.
Сума компенсації: як вираховують
До суми відшкодування за комунальні послуги враховують площу — це 21 квадратних метрів на кожну особу, яка проживає в будинку і має право на пільгу. Додатково враховують 10,5 квадратних метрів на родину.
Тобто, мова йде про 42 квадратних метри на особу та додатково 21 квадратний метр на родину.
Які ще є пільги для військовослужбовців
Для українських військовослужбовців передбачаються такі пільги на ЖКП:
- учасники бойових дій – 75% знижки;
- особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;
Що треба для субсидії
Субсидію в Україні отримують родини, які не в змозі заплатити за свої комунальні послуги самостійно. Для її оформлення потрібні наступні документи:
- заява;
- посвідчення особи;
- свідоцтво про право власності на житло або договір оренди;
- декларація про доходи