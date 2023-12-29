Хто може отримати такі пільги

Першочерговим є те, що особа має проживати у сільській місцевості. Та мати стаж з визначеного переліку професій, зокрема на такі пільги мають право робітники державних та комунальних закладів культури.

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Йдеться також про такі спеціальності:

педагог;

медик;

працівник бібліотеки та музею;

фармацевт;

еколог.

Зверніть увагу! Члени родини пільговика ці пільги отримати не можуть.

Право на ці пільги мають не всі громадяни, а лише ті, які мають недостатній рівень фінансового забезпечення. Тобто за останні пів року їхній щомісячний дохід сім'ї у розрахунку на 1 особу не перевищив 3 760 гривень(це актуальний показник на 2023 рік). Допомога надається на 12 місяців з моменту затвердження.

Як отримати цю пільгу

Для отримання такої пільги необхідно звернутися у ПФУ. Це можна зробити офлайн або ж онлайн.

Також реєстрація заяви на отримання пільг доступна через застосунок Дія. Для розгляду вашого прохання необхідно зібрати такі документи: