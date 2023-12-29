Кто может получить такие льготы

Первоочередным является то, что лицо должно проживать в сельской местности. И иметь стаж из определенного перечня профессий, в частности, на такие льготы имеют право работники государственных и коммунальных учреждений культуры.

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Речь идет также о таких специальностях:

педагог;

медик;

работник библиотеки и музея;

фармацевт;

эколог.

Обратите внимание! Члены семьи льготника эти льготы получить не могут.

Право на такие льготы имеют не все граждане, а только те, у которых недостаточный уровень финансового обеспечения. То есть, за последние полгода ежемесячный доход их семьи в расчете на 1 человека не превысил 3 760 гривен (это актуальный показатель на 2023 год). Помощь оказывается на 12 месяцев с момента ее утверждения.

Как получить эту льготу

Для получения такой льготы нужно обратиться в ПФУ. Это можно сделать офлайн или онлайн.

Также регистрация заявления на получение льгот доступна через приложение Дия. Для рассмотрения вашей просьбы необходимо собрать следующие документы: