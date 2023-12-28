Как отмечается в сообщении Еврокомиссии, общий торговый баланс ЕС в период с января по сентябрь 2023 года достиг 51 млрд евро, что на 8,5 млрд евро больше, чем в тот же период 2022 года.

Читайте также: Как повлияла на бизнес в Украине забастовка на украинско-польской границе

Как следствие, Евросоюз увеличил импорт сельскохозяйственной продукции из Украины на 11%. В основном это произошло за счет импорта зерна.

Какой уровень импорта из Украины

Наибольший скачок импорта был зафиксирован в период и с января по июнь этого года. А уже с июня импорт оставался ниже уровня 2022 года, а в сентябре почти вернулся к уровню 2021 года.

Любопытно! В общей сложности в тройку лидеров импортеров ЕС за 8 месяцев 2023 года входят Бразилия, Великобритания и Украина. А в десятку вошли США, Китай, Турция, Индонезия, Аргентина, Республика Свизерленд и Кот-д'Ивуар.

В то же время Украина находится на 14-м месте среди стран, получающих сельскохозяйственную продукцию из Европейского Союза

За период с января по сентябрь текущего года объем импорта продукции из ЕС достиг 2,5 миллиарда евро, что на 19% превышает показатели аналогичного периода в прошлом году.

Ограничения по украинскому зерну

После начала российской военной агрессии и блокирования Россией черноморских портов Украины, ЕС учредил "коридоры солидарности" на границах с Украиной.

Они были созданы для вывоза украинского сельскохозяйственного экспорта на европейский и мировой рынок по суше. Однако: