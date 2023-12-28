Як зазначається у повідомленні Єврокомісії, загальний торговельний баланс ЄС в період з січня по вересень 2023 року досяг 51 млрд євро, що на 8,5 млрд євро більше, ніж у цей же період 2022 року.

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Як наслідок, Євросоюз збільшив імпорт сільськогосподарської продукції з України на 11%. Здебільшого це відбулося за рахунок імпорту зерна.

Який рівень імпорту з України

Найбільший стрибок імпорту було зафіксовано в період із січня до червня цього року. А вже з червня імпорт залишався нижчим за рівень 2022 року, а у вересні майже повернувся до рівня 2021 року.

Цікаво! Загалом до трійки лідерів імпортерів ЄС за 8 місяців 2023 року входять Бразилія, Велика Британія й Україна. А до десятки увійшли США, Китай, Туреччина, Індонезія, Аргентина, Республіка Свізерленд і Кот-д'Івуар.

Водночас Україна знаходиться на 14-му місці серед країн, що отримують сільськогосподарську продукцію з Європейського Союзу.

За період з січня по вересень поточного року обсяг імпорту продукції з ЄС досяг 2,5 мільярда євро, що на 19% перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Обмеження щодо українського зерна

Після початку російської військової агресії та блокування Росією чорноморських портів України, ЄС заснував "коридори солідарності" на кордонах з Україною.

Вони були створені для вивезення українського сільськогосподарського експорту на європейський та на світовий ринок суходолом. Однак: