Що відбувається з експортом

Міністерка Юлія Свириденко повідомила, що український уряд робить все, аби якнайшвидше вирішити ситуацію, яка виникла на кордоні, передає 24 Канал. За її словами, через протест польських перевізників, експорт до Польщі скоротився на 40%, порівняно з попередніми показниками. Усього було експортовано 282 тисячі тонн продукції.

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Юлія Свириденко Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки Наші дипломатичні кроки можуть посилити й експортери, у яких є контрагенти в Польщі. Це вже роблять наші бізнес-асоціації, вибудовуючи діалог із польськими партнерами, поглиблюючи співпрацю, лобіюючи інтереси України.

Держмитниця опублікувала дані, відповідно до яких за листопад 2023 року загальний обсяг українського експорту перетнув показник 9,2 мільйона тонн. При цьому вантажні перевезення склали 783 тисячі тонн

Яка зараз ситуація на кордоні

Україно-польський кордон так і залишається заблокованим перевізниками з Польщі. Станом на зараз на добу в'їжджає та виїжджає з України лише декілька фур. Поки що позитивних тенденцій немає, щобільше, польські страйкарі повідомляли про посилення мітингу у святковий період.

Ми ведемо активну роботу для вирішення цієї ситуації. Не вся вона може бути публічною, адже не завжди ця публічність грає країні на руку. Але у нас є підстави сподіватися, що завдяки цьому діалогу з обох сторін, ми зможемо владнати ситуацію,

– запевняє Свириденко

Зверніть увагу! Аналітики роблять припущення, що організаторами протестів з боку поляків є проросійськи сили. Як Росія створила для себе "зручних" політиків, читайте тут.