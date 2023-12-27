Офіційний курс 27 грудня

За даними Нацбанку, офіційний курс 27 грудня сягнув 37,36 гривні за долар. Вартість подешевшала, адже станом на 26 грудня курс становив 37,52 гривні.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,15 гривні. Вартість впала на 21 копійку за добу.

Яким буде офіційний курс долара та євро 25 грудня:

Долар – 37,61 гривні,

Євро – 41,63 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 27 грудня долар коштує:

В банках купівля становить 37,60 гривні , а продаж – 38,15 гривні.

, а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 37,53 гривні , а продаж – 38,19 гривні.

, а продаж – На чорному ринку: купівля – 38 гривень, а продаж – 38,10 гривні.

Чого чекати від курсу в останній тиждень грудня

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що очікує на різноспрямований рух на валютному ринку. За її словами, у безготівковому сегменті слід очікувати на подальше послаблення попиту на валюту.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку З одного боку, у період різдвяних канікул в Європі активність українських імпортерів має суттєво послабитися. А вітчизняні компанії в останні дні року потребують додаткових обсягів гривневої ліквідності, що має посилити пропозицію валюти.

Втім з іншого боку, додає Золотько, наприкінці року через масовані виплати зарплат українцям слід очікувати на помірне зростання попиту на купівлю іноземної валюти з боку населення.

А от на безготівковому ринку протягом цього тижня слід очікувати корекції та зміцнення гривні. Це має стати стримувальним чинником й для готівкового сегмента. Таким чином, курс цього тижня коливатиметься в межах розширеного коридору 37,8 – 38,5 гривень за долар.

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