Официальный курс 27 декабря

За данным Нацбанка, официальный курс 27 декабря достиг 37,36 гривны за доллар. Стоимость подешевела, ведь по состоянию на 26 декабря курс составил 37,52 гривны.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 41,15 гривны. Стоимость упала на 21 копейку в сутки.

Каким будет официальный курс доллара и евро 25 декабря:

Доллар – 37,61 гривны,

Евро – 41,63 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 27 декабря доллар стоит:

В банках покупка составляет 37,60 гривны , а продажа – 38,15 гривны.

, а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 37,53 гривны , а продажа – 38,19 гривны.

, а продажа – На черном рынке: покупка – 38 гривен, а продажа – 38,10 гривны.

Чего ждать от курса в последнюю неделю декабря

В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что ожидает разнонаправленного движения на валютном рынке. По ее словам, в безналичном сегменте следует ожидать дальнейшего ослабления спроса на валюту.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка С одной стороны, в период рождественских каникул в Европе активность украинских импортеров существенно ослабнет. А отечественные компании в последние дни года нуждаются в дополнительных объемах гривневой ликвидности, что должно усилить предложение валюты.

Впрочем, с другой стороны, добавляет Золотько, в конце года из-за массированных выплат зарплат украинцам следует ожидать умеренного роста спроса на покупку иностранной валюты со стороны населения.

А вот на безналичном рынке в течение этой недели следует ожидать коррекции и укрепления гривны. Это должно стать сдерживающим фактором и для наличного сегмента. Таким образом, курс этой недели будет колебаться в пределах расширенного коридора. 37,8 – 38,5 гривны за доллар.

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