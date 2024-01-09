Хто може мати пільгу

Отримати знижку на повну суму комунальних послуг можуть пенсіонери, які проживають в селах та раніше працювали у певних професіях.

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До таких професій належать:

  • вчителі;
  • медичні та фармацевтичні працівники;
  • фахівці з захисту рослин;
  • працівники музеїв та бібліотек;
  • працівники культурних та освітніх установ.

Це пільгове право також поширюється на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива, а також скрапленого газу.

Крім того, 100% знижку на оплату комунальних платежів можуть мати:

  • люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та члени їхніх сімей;
  • учасники бойових дій з інвалідністю.

Як отримати пільгу

Пільгу можна отримати протягом року після подання заяви громадянином.

Заяву можна подати особисто через:

  • сервісні центри Пенсійного фонду, уповноважених посадових осіб виконавчого органу місцевої ради;
  • за допомогою пошти;
  • онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;
  • через мобільний застосунок Дія.

Після подачі документів інформацію про особу включать до спеціального реєстру. Зареєстровані особи повинні подати заяву та документи, що підтверджують проживання в селі.