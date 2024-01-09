Хто може мати пільгу
Отримати знижку на повну суму комунальних послуг можуть пенсіонери, які проживають в селах та раніше працювали у певних професіях.
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До таких професій належать:
- вчителі;
- медичні та фармацевтичні працівники;
- фахівці з захисту рослин;
- працівники музеїв та бібліотек;
- працівники культурних та освітніх установ.
Це пільгове право також поширюється на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива, а також скрапленого газу.
Крім того, 100% знижку на оплату комунальних платежів можуть мати:
- люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та члени їхніх сімей;
- учасники бойових дій з інвалідністю.
Як отримати пільгу
Пільгу можна отримати протягом року після подання заяви громадянином.
Заяву можна подати особисто через:
- сервісні центри Пенсійного фонду, уповноважених посадових осіб виконавчого органу місцевої ради;
- за допомогою пошти;
- онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;
- через мобільний застосунок Дія.
Після подачі документів інформацію про особу включать до спеціального реєстру. Зареєстровані особи повинні подати заяву та документи, що підтверджують проживання в селі.