Побудують школи та лікарні: Південнокорейська будівельна компанія надасть фінансування Україні
Південнокорейська будівельна компанія SsangYong надасть фінансування для побудови дитсадків, шкіл та ремонту лікарні на Миколаївщині. Також планується будівництво у Харкові та Миколаєві.
Південнокорейська компанія профінансує будівництво шкіл
Одна з найбільших будівельних компаній Азії Ssangyong E&C разом із благодійною організацією Шона Пенна CORE хочуть профінансувати будівництво та ремонт семи об’єктів соціальної інфраструктури в Україні. До них належать:
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- будівництво двох дитсадків на Миколаївщині;
- будівництво двох шкіл на Миколаївщині;
- ремонт лікарні на Миколаївщині;
- ремонт ліцею у Миколаєві;
- ремонт школи у Харкові.
На батьківщині компанія SsangYong займається будівництвом заводів, доріг, метро, залізниць, аеропортів, гаваней, дамб і мостів. Ті ж споруди, які вона профінансує, матимуть захисні споруди.
Будувати та облаштовувати їх будуть згідно з принципом "Залізне укриття" та рекомендаціями з посібника, який розробило міністерство. Наступні оновлення у цій справі варто чекати на початку 2024 року.
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