Скільки коштує доставка в Новій Пошті: як тарифи залежать від посилок

Тарифи на доставку Новою Поштою залежать від типу вантажу, його об'єму, ваги та інших параметрів. Крім того, ціни варіюються залежно від того, обере клієнт доставку у відділення, або ж кур'єром.

Скільки коштує доставка Нової Пошти

Відправка документів Новою Поштою коштує 65 гривень, і в цю суму вже включено фірмовий картонний конверт, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Нової Пошти.

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Для посилок до 30 кілограмів є можливість безкоштовного пакування у фірмові пакети вагою 0,5 кілограма, 1 кілограма, 2 кілограмів та 4 кілограмів.

Зауважте! Якщо ж ви відправляєте через поштомат, вартість пакування становитиме 15 гривень.

Вартість доставки залежить від ваги посилки:

Доставка по місту:

до 2 кілограмів – 60 гривень;

до 10 кілограмів – 90 гривень;

до 30 кілограмів – 140 гривень.

Доставка по Україні:

до 2 кілограмів – 80 гривень;

до 10 кілограмів – 110 гривень;

до 30 кілограмів – 160 гривень.

Тарифи на упаковку та додаткові послуги

Упакування в коробку:

Мала коробка (для посилок вагою до 2 кілограмів) – вартість 10 гривень.

(для посилок вагою до 2 кілограмів) – вартість 10 гривень. Середня коробка (для посилок вагою до 10 кілограмів) – вартість 30 гривень.

(для посилок вагою до 10 кілограмів) – вартість 30 гривень. Велика коробка (для посилок вагою до 30 кілограмів) – вартість 70 гривень.

Доплати:

Доставка або забір кур'єром – додатково 35 гривень для відправлень вагою до 30 кілограмів.

Відправка з селища або села – без доплати.

Доставка в селище або село – додатково 25 гривень до основних тарифів по Україні для посилок вагою до 30 кілограмів.

Перевищення габаритів понад 120 сантиметрів – додатково 50 гривень за кожне місце для посилок вагою до 30 кілограмів.​

Тарифи на великі вантажі

Тариф на доставку між відділеннями:

500 кілограмів (площа піддона 0,49 квадратного метра):

Локальна доставка: 600 гривень.

По Україні (Зона 1): 1 850 гривень.

По Україні (Зона 2): 1 000 гривень.

По Україні (Зона 3): 1 200 гривень.

750 кілограмів (площа піддона 0,99 квадратного метра):

Локальна доставка: 950 гривень.

По Україні (Зона 1): 1 700 гривень.

По Україні (Зона 2): 2 000 гривень.

По Україні (Зона 3): 2 350 гривень.

1 100 кілограмів (площа піддона 1,49 квадратного метра):

Локальна доставка: 1 550 гривень.

По Україні (Зона 1): 2 550 гривень.

По Україні (Зона 2): 3 000 гривень.

По Україні (Зона 3): 3 500 гривень.

Доплати:

Доставка або забір кур'єром : додатково 150 гривень до тарифів по Україні.

: додатково 150 гривень до тарифів по Україні. Відправка з селища або села : без доплати.

: без доплати. Доставка в селище або село: додатково 120 гривень до тарифів по Україні.

Ці тарифи можуть змінюватися залежно від конкретних умов доставки та зони.