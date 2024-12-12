Скільки коштує доставка в Новій Пошті: як тарифи залежать від посилок
Тарифи на доставку Новою Поштою залежать від типу вантажу, його об'єму, ваги та інших параметрів. Крім того, ціни варіюються залежно від того, обере клієнт доставку у відділення, або ж кур'єром.
Скільки коштує доставка Нової Пошти
Відправка документів Новою Поштою коштує 65 гривень, і в цю суму вже включено фірмовий картонний конверт, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Нової Пошти.
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Для посилок до 30 кілограмів є можливість безкоштовного пакування у фірмові пакети вагою 0,5 кілограма, 1 кілограма, 2 кілограмів та 4 кілограмів.
Зауважте! Якщо ж ви відправляєте через поштомат, вартість пакування становитиме 15 гривень.
Вартість доставки залежить від ваги посилки:
Доставка по місту:
- до 2 кілограмів – 60 гривень;
- до 10 кілограмів – 90 гривень;
- до 30 кілограмів – 140 гривень.
Доставка по Україні:
- до 2 кілограмів – 80 гривень;
- до 10 кілограмів – 110 гривень;
- до 30 кілограмів – 160 гривень.
Тарифи на упаковку та додаткові послуги
Упакування в коробку:
- Мала коробка (для посилок вагою до 2 кілограмів) – вартість 10 гривень.
- Середня коробка (для посилок вагою до 10 кілограмів) – вартість 30 гривень.
- Велика коробка (для посилок вагою до 30 кілограмів) – вартість 70 гривень.
Доплати:
- Доставка або забір кур'єром – додатково 35 гривень для відправлень вагою до 30 кілограмів.
- Відправка з селища або села – без доплати.
- Доставка в селище або село – додатково 25 гривень до основних тарифів по Україні для посилок вагою до 30 кілограмів.
- Перевищення габаритів понад 120 сантиметрів – додатково 50 гривень за кожне місце для посилок вагою до 30 кілограмів.
Тарифи на великі вантажі
Тариф на доставку між відділеннями:
500 кілограмів (площа піддона 0,49 квадратного метра):
- Локальна доставка: 600 гривень.
- По Україні (Зона 1): 1 850 гривень.
- По Україні (Зона 2): 1 000 гривень.
- По Україні (Зона 3): 1 200 гривень.
750 кілограмів (площа піддона 0,99 квадратного метра):
- Локальна доставка: 950 гривень.
- По Україні (Зона 1): 1 700 гривень.
- По Україні (Зона 2): 2 000 гривень.
- По Україні (Зона 3): 2 350 гривень.
1 100 кілограмів (площа піддона 1,49 квадратного метра):
- Локальна доставка: 1 550 гривень.
- По Україні (Зона 1): 2 550 гривень.
- По Україні (Зона 2): 3 000 гривень.
- По Україні (Зона 3): 3 500 гривень.
Доплати:
- Доставка або забір кур'єром: додатково 150 гривень до тарифів по Україні.
- Відправка з селища або села: без доплати.
- Доставка в селище або село: додатково 120 гривень до тарифів по Україні.
Ці тарифи можуть змінюватися залежно від конкретних умов доставки та зони.