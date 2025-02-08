Стало відомо, хто може вийти на пенсію у 45 років

В Україні стандартний пенсійний вік становить 60 років для чоловіків і жінок, за умови наявності необхідного страхового стажу. Однак деякі категорії працівників мають право на достроковий вихід на пенсію, зокрема у 45 років.

Пенсія за віком на пільгових умовах

Згідно зі статтею 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах із особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці. Детальніше про це розповідає 24 Канал.

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Які катеорії громадян мають право раніше вийти на пенсію:

Жінки після досягнення 45 років і за наявності не менше 15 років страхового стажу, з яких не менше 7 років 6 місяців повинні бути відпрацьовані на зазначених роботах.

Чоловіки після досягнення 50 років і за наявності не менше 20 років страхового стажу, з яких не менше 10 років на зазначених роботах.

Таким чином, жінки, які працювали на роботах із особливо шкідливими та важкими умовами праці, можуть вийти на пенсію у 45 років за умови виконання зазначених вимог щодо стажу.

Пенсія за вислугу років

Деякі професії передбачають право на пенсію за вислугу років незалежно від віку. Наприклад, артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів і колективів можуть вийти на пенсію за наявності від 20 до 35 років творчої діяльності, залежно від виду діяльності та умов праці.

Отже, в Україні можливість виходу на пенсію у 45 років передбачена для жінок, які працювали на роботах із особливо шкідливими та важкими умовами праці, за умови наявності необхідного стажу.

Інші категорії працівників можуть мати право на достроковий вихід на пенсію за вислугу років, залежно від специфіки їхньої професійної діяльності та виконання встановлених вимог.