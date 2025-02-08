Пенсия по возрасту на льготных условиях

Согласно статье 13 Закона Украины "О пенсионном обеспечении", право на пенсию по возрасту на льготных условиях имеют работники, занятые полный рабочий день на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал.

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Какие катеории граждан имеют право раньше выйти на пенсию:

Женщины по достижении 45 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа, из которых не менее 7 лет 6 месяцев должны быть отработаны на указанных работах.

Мужчины по достижении 50 лет и при наличии не менее 20 лет страхового стажа, из которых не менее 10 лет на указанных работах.

Таким образом, женщины, которые работали на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, могут выйти на пенсию в 45 лет при условии выполнения указанных требований по стажу.

Пенсия за выслугу лет

Некоторые профессии предусматривают право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста. Например, артисты театрально-концертных и других зрелищных заведений и коллективов могут выйти на пенсию при наличии от 20 до 35 лет творческой деятельности, в зависимости от вида деятельности и условий труда.

Итак, в Украине возможность выхода на пенсию в 45 лет предусмотрена для женщин, которые работали на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, при условии наличия необходимого стажа.

Другие категории работников могут иметь право на досрочный выход на пенсию за выслугу лет, в зависимости от специфики их профессиональной деятельности и выполнения установленных требований.