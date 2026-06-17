"Дробили бізнес" через родичів-ФОПів: БЕБ викрило злочинну схему в мережі мінімаркетів

У Миколаївській області викрили схему, за допомогою якої власниця мережі продуктових магазинів намагалася ухилятися від сплати податків. Для цього вона фактично розділила бізнес між кількома підконтрольними ФОПами.

Як працювала схема "дроблення бізнесу" на Миколаївщині?

ФОПами виступали родичі власники та працівники мінімаркетів, пишуть в БЕБ.

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За даними слідства, підприємиця реєструвала їх як окремих ФОПів, через рахунки яких проходили продажі товарів у продуктових мінімаркетах. Проте фактично всі фінансові операції та податкову звітність контролювала одна людина – організаторка схеми.

Через мережу із 17 підконтрольних ФОПів вона, ймовірно, приховувала справжні доходи від підприємницької діяльності:

Загальна виручка від реалізації товарів склала майже 84 мільйонів гривень однак ці кошти не були відображені у податковій звітності.

Пізніше підприємиця, ймовірно, подала декларацію із недостовірними даними, не вказавши фактичний обсяг отриманих доходів.

За висновками слідства, такі дії призвели до несплати понад 11,6 мільйонів гривень податків до державного бюджету.

Під час розслідування детективи зібрали докази, отримали свідчення, провели аналітичне дослідження та залучили висновки судово-економічної експертизи. Вони підтвердили, що підконтрольні ФОПи використовувалися саме для приховування доходів і зменшення податкових зобов'язань.

Під час досудового розслідування жінка визнала свою провину, погодилася з результатами експертизи та повністю компенсувала збитки, завдані державі. Загальна сума відшкодування разом зі штрафними санкціями склала майже 12 мільйонів гривень.

Викриття схеми / фото БЕБ

Як працює схема "дроблення бізнесу"?

Схеми дроблення бізнесу працюють завдяки можливості фізичних осіб підприємців не показувати весь оборот, а також через брак інструментів у податкової для притягнення до відповідальності. У разі виявлення порушень під удар можуть потрапити дрібні учасники схеми, на яких лягає відповідальність за бізнес, який вони самі не ведуть. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Гетман.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Усі ці схеми дроблення в мережах ресторанів та ритейлу побудовані на тому, що вони не просто дробляться на ФОП, а ще й ФОП не видає переважну більшість фіскальних чеків. Тобто він не показує свій оборот і завдяки цьому й далі може існувати як ФОП. Якщо змусити їх показувати весь оборот, то схема дроблення стає майже нецікавою. Бо ліміти закінчуватимуться за місяць чи кілька тижнів. Надто багато їх треба буде змінювати, тож вигідніше буде перейти на загальну систему.

Економіст Олег Гетман говорить, що боротьба з цією та іншими схемами тінізації бізнесу в Україні залежить від перезавантаження податкової служби. Для цього мають ухвалити законопроєкт №9243, проте його розгляд відкладають.

Нагадаємо, що нещодавно БЕБ також викрило схему ухилення від сплати податків мережею магазинів EconomClass через ФОПи, що призвело до втрат бюджету понад 38,6 мільйонів гривень.

Окремо детективи провели 23 обшуки у п’яти областях – на підприємствах, за місцями проживання фігурантів і в приміщеннях, які могли використовуватись для координації мережі. Під час слідчих дій вилучили носії інформації, що стосуються діяльності понад 530 ФОПів.