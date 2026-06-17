Как действовала схема "дробления бизнеса" в Николаевской области?

В качестве индивидуальных предпринимателей выступали родственники владельцев и работники мини-маркетов, пишут в БЭБ.

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По данным следствия, предпринимательница регистрировала их как отдельных ФЛП, через счета которых проходили продажи товаров в продуктовых мини-маркетах. Однако фактически все финансовые операции и налоговую отчетность контролировала один человек – организатор схемы.

Через сеть из 17 подконтрольных ФЛП она, вероятно, скрывала реальные доходы от предпринимательской деятельности:

Общая выручка от реализации товаров составила почти 84 миллиона гривен, однако эти средства не были отражены в налоговой отчетности.

Позже предпринимательница, вероятно, подала декларацию с недостоверными данными, не указав фактический объем полученных доходов.

По выводам следствия, такие действия привели к неуплате более 11,6 миллионов гривен налогов в государственный бюджет.

В ходе расследования детективы собрали доказательства, получили показания, провели аналитическое исследование и привлекли заключения судебно-экономической экспертизы. Они подтвердили, что подконтрольные ФЛП использовались именно для сокрытия доходов и уменьшения налоговых обязательств.

В ходе досудебного расследования женщина признала свою вину, согласилась с результатами экспертизы и полностью компенсировала ущерб, нанесенный государству. Общая сумма возмещения вместе с штрафными санкциями составила почти 12 миллионов гривен.

Разоблачение схемы / фото БЭБ

Как работает схема "дробления бизнеса"?

Схемы дробления бизнеса работают благодаря возможности физических лиц-предпринимателей не показывать весь оборот, а также из-за отсутствия у налоговой службы инструментов для привлечения к ответственности. В случае выявления нарушений под удар могут попасть мелкие участники схемы, на которых ложится ответственность за бизнес, которым они сами не занимаются. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Олег Гетман.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Все эти схемы дробления в сетях ресторанов и ритейла построены на том, что они не просто дроблятся на ИП, но и ИП не выдает подавляющее большинство фискальных чеков. То есть он не показывает свой оборот и благодаря этому может и дальше существовать как ФЛП. Если заставить их показывать весь оборот, то схема дробления станет практически неинтересной. Потому что лимиты исчерпаются за месяц или несколько недель. Их придётся менять слишком часто, поэтому выгоднее будет перейти на общую систему.

Экономист Олег Гетман говорит, что борьба с этой и другими схемами тенизации бизнеса в Украине зависит от перезагрузки налоговой службы. Для этого должен быть принят законопроект №9243, однако его рассмотрение откладывают.

Напомним, что недавно БЭБ также раскрыло схему уклонения от уплаты налогов сетью магазинов EconomClass через ФЛП, что привело к потерям бюджета в размере более 38,6 миллионов гривен.

Кроме того, детективы провели 23 обыска в пяти областях — на предприятиях, по местам проживания фигурантов и в помещениях, которые могли использоваться для координации сети. В ходе следственных действий были изъяты носители информации, касающиеся деятельности более 530 ФЛП.