Дельцы продавали поддельные документы

Детективы БЭБ в Киевской области совместно со Службой безопасности Украины разоблачили трансграничную сеть, которая изготавливала и продавала документы, с которыми "покупатели" могли всячески обходить закон. Об этом написал директор Бюро экономической безопасности Украины Александр Цывинский.

Смотрите также Мошенники из Украины массово обманули граждан ЕС: раскрыты схемы на 100 тысяч евро

С помощью подделок лицо нелегально становилось гражданином Украины, имело возможность легализоваться, скрыть свое прошлое и полностью создать фальшивую историю жизни. Цивинский отметил, что подобные дела это не только дополнительные уголовные производства, но и ответственность за действия против закона.

Сеть сбыта подделок создала масштабный международный бизнес. Специалисты провели около 30 обысков в столице, Киевской области и в западных регионах.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Подделки использовались не только на территории Украины, но и за рубежом, где "покупатели" тоже хотели легализоваться. Фактически, их уверяли, что от оригинала такие документы нельзя отличить. Цена таких документов достигала нескольких сотен долларов.

Участники группировки не только изготавливали поддельные паспорта, но и наладили производство другой официальной документации, в частности водительских удостоверений, дипломов, свидетельств и документов на имущество,

– говорится в сообщении БЭБ.

Детективы разоблачили масштабную схему подделки документов: смотрите видео

У дельцов было изъято высокотехнологичное оборудование для изготовления поддельных документов, специальные металлические клише, бланковые заготовки для паспортов, поддельные печати и штампы государственных учреждений. Детективы также нашли черновую бухгалтерию, наличные в валюте, транспортные средства и оружие.

Подозрение в совершении уголовного преступления получили 15 человек. Шестерых дельцов удалось сразу же задержать. Еще несколько подозреваемых скрываются от органов досудебного расследования.

Организаторы схемы способствовали переправке нелегалов через границу

В комментарии 24 Канала адвокат Роман Коган рассказал, что в деле о разоблачении масштабной схемы внимание акцентировали на том, что дельцы продавали поддельные документы. Но в случае, когда эти документы дают разрешение на выезд из Украины или въезд, можно применять другой состав преступления. По словам эксперта, он значительно сложнее и больше по наказанию, чем просто изготовление подделок и достигает от 7 до 11 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества.

Роман Коган Адвокат Скорее всего, подозреваемые могли просто продавать фальшивые паспорта, просто пластик, который не внесен ни в какие реестры. Это просто подделка документов. Если еще и вносились сведения в государственные реестры – это отдельный состав преступления, тоже серьезное наказание, предусмотрено за несанкционированное вмешательство в определенные реестры.

Для тех лиц, кто использует такие документы, ответственность предусмотрена по части 4 статьи 358 УК Украины. Максимальное наказание за использование поддельного документа – два года лишения свободы. Но эксперт уточнил, что при условии сотрудничества со следствием могут произойти смягчения.

Отдельно Роман Коган прокомментировал подделку документов о праве собственности. По его словам, если эти документы использовались для завладения чужим имуществом, то это состав мошенничества. Тогда имущественный ущерб наносится потерпевшему, если у него как законного владельца эти вещи отобрали. Такие сделки можно отменить и вернуть в собственность такого лица через гражданский иск и суд.

Даже, если потом такое имущество перепродали несколько раз, как это обычно делают, то у законного первого владельца все равно остается право на возврат такого имущества, поскольку оно выбыло из собственности помимо его воли. И даже добросовестный приобретатель, который купит третьим или четвертым в очереди это имущество, к сожалению, станет тоже потерпевшим в этом деле, поскольку фактический владелец будет истребовать именно у него это имущество, как у последнего владельца,

– говорит адвокат.

Как можно проверить, настоящие ли документы?

По словам эксперта, паспорта с помощью серии и номера можно проверить на сайте Государственной миграционной службы Украины. Там будет написано, действующий ли этот документ.

Документы по недвижимости, которые были подделаны, надо проверять, например, через нотариуса. Ведь любые доверенности вносятся в соответствующий реестр.

Обычно делается фальшивая доверенность от реального владельца, что он доверил, продал или подарил это имущество третьему лицу. И вот таким образом люди остаются без права собственности,

– объяснил Коган.

Какие еще схемы использовали "продавцы" поддельных документов?

В Белой Церкви правоохранители разоблачили схему, к которой, по версии следствия, были причастны должностные лица ТЦК. Их подозревают в получении денег от военнообязанных за содействие в избежании мобилизации и оформлении необходимых документов. По делу продолжаются следственные действия, а фигурантам грозит уголовная ответственность.

Кроме того, СБУ сообщила о разоблачении группы лиц, которые продавали поддельные удостоверения различных государственных органов. По имеющейся информации, такие документы могли использоваться для создания видимости принадлежности к правоохранительным или иным государственным структурам.

В Запорожье дельцы продавали поддельные документы об инвалидности. Правоохранители провели всего 45 обысков в медучреждениях и сообщили о подозрении шести злоумышленникам.