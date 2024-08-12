Дружба не варта санкцій: Дерипаска неочікувано засудив війну проти України

Друг Путіна Олег Дерипаска здивував висловлюванням про війну. Дехто розглядає це як сигнал про розкол у владі диктатора.

Дерипаска вже проти війни

Відомий російський олігарх Олег Дерипаска здійснив візит у Японію. Там він дав інтерв'ю місцевим журналістам, в якому засудив війну проти України та закликав припинити її.

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Якщо ви хочете зупинити війну, спочатку потрібно припинити вогонь. Ця війна – божевілля, і потрібно зупинити вогонь без будь-яких умов,

– сказав він.

Що Дерипаска казав про війну раніше

Через місяць після початку повномасштабного вторгнення Дерипаска назвав війну "божевіллям", але майже одразу отримав попередження від Кремля. В той же ж рік у нього через суди забрали яхтовий порт та готельний комплекс "Імеретинський" в Сочі. На ці об'єкти він витратив 1 мільярд доларів.

Що стосується його дружби з Путіним, олігарх заявив, що "нічого не змінилося", але вдаватися в подробиці відмовився.