Duolingo без ЛГБТ: застосунок видалить усі згадки про нетрадиційну орієнтацію на вимоги Кремля

Застосунок для вивчення іноземних мов Duolingo продовжує працювати в Росії попри війну в Україні. Також він виконує вимоги місцевої влади, серед яких є заборона на згадку "нетрадиційних орієнтацій"

Duolingo видалить згадки про ЛГБТ

Таке рішення застосунку довелося приняти після попередження Роскомнадзору про публікацію ЛГБТ-контенту, який класифікується як "екстремізм" у Росії. Відповідно, компанія отримала лист від регулятора з вимогою прибрати цей контент з додатку.

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Ми підтримуємо права ЛГБТК+ і віримо в нормалізацію представництва ЛГБТК+ в нашому контенті. На жаль, місцеве законодавство забороняє нам розміщувати певний контент у Росії. Місія Duolingo полягає в розширенні доступу до якісної освіти в усьому світі, і ми прагнемо підтримувати доступ до нашого продукту скрізь, де це дозволено законом,

– написали у Duolingo.

Також у заяві регулятор повідомив, що компанія вже видалила усі згадки про "нетрадиційні орієнтації.

Компанія Duolingo направила до Роскомнагляду лист у відповідь, в якому підтвердила, що видалила зі свого навчального додатку матеріали, що пропагують нетрадиційні сексуальні стосунки, – йдеться у заяві.

Росія розширила обмеження на просування "ЛГБТ-пропаганди", на тлі більш широких утисків прав ЛГБТ. Раніше Путін намагався представити цей ліберальний рух як свідчення морального занепаду в західних країнах.

У Росії усіх, хто підтримує цю течію називають "терористами" та відкривають проти них серйозні кримінальні справи. Сам рух визнаний "екстремістським". Місцеві суди активно штрафують представників цього руху.