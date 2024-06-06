Duolingo удалит упоминания об ЛГБТ

Такое решение приложению пришлось принять после предупреждения Роскомнадзора о публикации ЛГБТ-контента, который классифицируется как "экстремизм" в России. Соответственно, компания получила письмо от регулятора с требованием убрать этот контент из приложения.

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Мы поддерживаем права ЛГБТК+ и верим в нормализацию представительства ЛГБТК+ в нашем контенте. К сожалению, местное законодательство запрещает нам размещать определенный контент в России. Миссия Duolingo заключается в расширении доступа к качественному образованию во всем мире, и мы стремимся поддерживать доступ к нашему продукту везде, где это разрешено законом,

– написали в Duolingo.

Также в заявлении регулятор сообщил, что компания уже удалила все упоминания о "нетрадиционных ориентациях.

Компания Duolingo направила в Роскомнадзор ответное письмо, в котором подтвердила, что удалила из своего учебного приложения материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, – говорится в заявлении.

Россия расширила ограничения на продвижение "ЛГБТ-пропаганды", на фоне более широких притеснений прав ЛГБТ. Ранее Путин пытался представить это либеральное движение как свидетельство морального упадка в западных странах.

В России всех, кто поддерживает это течение называют "террористами" и открывают против них серьезные уголовные дела. Само движение признано "экстремистским". Местные суды активно штрафуют представителей этого движения.