Британська компанія Reckitt Benckiser, яка володіє брендами Durex, Dettol, Finish, Vanish та іншими відомими торговими марками, домовилася про продаж свого бізнесу в Росії. Його купить місцева компанія Arnest Management LLC.

Скільки Reckitt втратить через вихід із Росії

Російський напрямок гігієнічних товарів не був ключовим для виробника Durex і Nurofen – у 2025 році він забезпечував приблизно 1% чистого виторгу компанії, повідомили в компанії.

Однак вихід із російського ринку виявився дорогим. Через обмеження, встановлені владою Росії для іноземних компаній, а також умови самої угоди Reckitt очікує збиток після оподаткування приблизно у 175 мільйонів фунтів стерлінгів за підсумками 2026 року.

Водночас Reckitt збереже в Росії напрямок споживчих товарів для здоров’я та продовжить постачати продукцію цього сегмента.

Хто отримає російський бізнес Durex

Покупцем активу стане російська група Arnest, яка займається виробництвом товарів повсякденного вжитку, напоїв та упаковки. Компанія вже мала досвід співпраці з Reckitt – з 2023 року сторони працювали в межах локальної угоди про спільне виробництво.

Угоду планують завершити у другій половині 2026 року після отримання необхідних дозволів від британських регуляторів. Після завершення продажу новий власник отримає виробничий майданчик поблизу Москви, локальні торговельні марки, а також близько 400 співробітників, які продовжать працювати вже під управлінням Arnest.

Проте Arnest не отримає права на глобальні бренди Reckitt. До нового власника не перейдуть такі торгові марки, як:

Durex;

Dettol;

Finish;

Harpic;

Nurofen;

Strepsils;

Vanish;

Veet.

Фактично російська компанія придбає локальні активи та виробничі потужності, але не контроль над міжнародними брендами Reckitt.

Чи може іноземний бізнес повернутися в Росію

Торік у Росії гучно заявили про нібито повернення понад 350 західних брендів, які залишили ринок після початку повномасштабної війни проти України,, пише Служба зовнішньої розвідки.

До кінця року реальність виявилася зовсім іншою: повернулося лише близько двох десятків компаній, переважно з нижчого цінового сегменту й здебільшого з Азії, проте аж ніяк не західних брендів. У росЗМІ, зокрема, повідомляли про таке:

McDonald's зареєстрував сім товарних знаків своїх страв та послуг російською та англійською мовами. А саме, на "Біг тейсті", "Квотер паундер", "Роял чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac та "МакДоставку".

зареєстрував сім товарних знаків своїх страв та послуг російською та англійською мовами. А саме, на "Біг тейсті", "Квотер паундер", "Роял чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac та "МакДоставку". Starbucks зареєстрував товарний знак у Росії – до 2034 року.

зареєстрував товарний знак у Росії – до 2034 року. Американська компанія Coca-Cola зареєструвала в Росії товарні знаки "Кока-Кола" та "Спрайт".

зареєструвала в Росії товарні знаки "Кока-Кола" та "Спрайт". Компанія Chanel подала до Роспатенту заявку на реєстрацію товарного знаку "Chanel Comete" в Росії.

подала до Роспатенту заявку на реєстрацію товарного знаку "Chanel Comete" в Росії. Mercedes-Benz подав заявку до Роспатенту на реєстрацію товарного знаку.

подав заявку до Роспатенту на реєстрацію товарного знаку. Іспанська компанія Inditex подала заявку на реєстрацію товарного знаку Zara .

. Бренд Louis Vuitton зареєстрував товарний знак у Росії.

Так, росЗМІ продукували заголовки про повернення великих брендів, посилаючись на анонімні джерела та реєстрацію торгових марок у Роспатенті. Такі повідомлення є спекуляціями, покликаними створити ілюзію економічної стабільності.

До слова, разом з цим 56% громадян Росії хотіли б повернення іноземних компаній на російський ринок. Найбільше росіянам бракує автомобільних брендів, програмного забезпечення, кіноіндустрії та товарів повсякденного вжитку.