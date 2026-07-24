Сколько потеряет Reckitt из-за ухода из России
Российское направление гигиенических товаров не было ключевым для производителя Durex и Nurofen – в 2025 году оно обеспечивало примерно 1% чистой выручки компании, сообщили в компании.
Однако уход с российского рынка оказался дорогостоящим. Из-за ограничений, установленных властями России для иностранных компаний, а также условий самого соглашения Reckitt ожидает убыток после налогообложения примерно в 175 миллионов фунтов стерлингов по итогам 2026 года.
В то же время Reckitt сохранит в России направление потребительских товаров для здоровья и продолжит поставлять продукцию этого сегмента.
Кто получит российский бизнес Durex
Покупателем актива станет российская группа Arnest, которая занимается производством товаров повседневного спроса, напитков и упаковки. Компания уже имела опыт сотрудничества с Reckitt – с 2023 года стороны работали в рамках локального соглашения о совместном производстве.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Сделку планируется завершить во второй половине 2026 года после получения необходимых разрешений от британских регулирующих органов. После завершения сделки новый владелец получит производственную площадку вблизи Москвы, локальные торговые марки, а также около 400 сотрудников, которые продолжат работать уже под управлением Arnest.
Однако Arnest не получит права на глобальные бренды Reckitt. К новому владельцу не перейдут такие торговые марки, как:
- Durex;
- Dettol;
- Finish;
- Harpic;
- Nurofen;
- Стрепсилс;
- Vanish;
- Veet.
Фактически российская компания приобретет локальные активы и производственные мощности, но не контроль над международными брендами Reckitt.
Может ли иностранный бизнес вернуться в Россию
В прошлом году в России громко заявили о якобы возвращении более 350 западных брендов, покинувших рынок после начала полномасштабной войны против Украины, пишет Служба внешней разведки.
К концу года реальность оказалась совсем иной: вернулись лишь около двух десятков компаний, преимущественно из нижнего ценового сегмента и в основном из Азии, однако не западных брендов. В российских СМИ, в частности, сообщалось о следующем:
- McDonald's зарегистрировал семь товарных знаков своих блюд и услуг на русском и английском языках. А именно на "Биг Тейст", "Квотер Паундер", "Роял Чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac и "МакДоставку".
- Starbucks зарегистрировал товарный знак в России – до 2034 года.
- Американская компания Coca-Cola зарегистрировала в России товарные знаки "Кока-Кола" и "Спрайт".
- Компания Chanel подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Chanel Comete" в России.
- Mercedes-Benz подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака.
- Испанская компания Inditex подала заявку на регистрацию товарного знака Zara.
- Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России.
Так, российские СМИ публиковали заголовки о возвращении больших брендов, ссылаясь на анонимные источники и регистрацию торговых марок в Роспатенте. Такие сообщения являются спекуляциями, призванными создать иллюзию экономической стабильности.
К слову, при этом 56% граждан России хотели бы возвращения иностранных компаний на российский рынок. Больше всего россиянам не хватает автомобильных брендов, программного обеспечения, киноиндустрии и товаров повседневного спроса.