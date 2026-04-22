Что будет с продукцией Reckitt в России?
Местное подразделение теперь вынуждено разрабатывать новые продукты и регистрировать собственную интеллектуальную собственность, чтобы заменить значительную часть ассортимента, пишет Reuters.
Речь идет прежде всего о сегменте гигиенических товаров, где ограничения Евросоюза фактически заблокировали использование международных брендов.
Изменения в санкциях повлияли на нашу способность поставлять на рынок средства ухода за домом и средства защиты от микробов, а также использовать глобальные бренды, где базовый продукт ограничен санкциями ЕС, а интеллектуальная собственность (ИС) принадлежит организации ЕС,
– сообщил представитель Reckitt.
Сейчас российская команда работает над созданием альтернатив – как новых продуктов, так и новых брендов. При этом эти процессы происходят локально, без участия главного офиса.
- Параллельно компания зафиксировала финансовое давление: в первом квартале прибыль оказалась ниже ожиданий. Среди причин – дорогие энергоносители и слабый спрос на средства от простуды и гриппа.
- Также производитель Durex сообщил о падении доходов в России – сокращение измеряется двузначными цифрами. В целом это "съело" около 200 базисных пунктов доходов на развивающихся рынках,.
К слову, после начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году Reckitt заявила о намерении передать российский бизнес. Процесс продолжается до сих пор, но конкретных сроков завершения компания не называет.
ЕС согласился на запрет морских услуг для российской нефти, но отсрочил его реализацию до дальнейшей координации со странами G7.
20-й пакет санкций против России также включает меры против российского военно-промышленного комплекса и поэтапный запрет на услуги для российского сжиженного природного газа и ледоколов.
Минфин США продлил лицензию на покупку российской нефти до 16 мая. Посол США в ООН Майк Волц отверг обвинения в вознаграждении России, заявив, что это решение имеет рыночную логику и не меняет позицию США относительно войны России против Украины.