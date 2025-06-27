Ким був Джефф Безос до того, як став мільярдером

Джефф Безос – один із найбагатших людей у світі. Він засновник Amazon, космічний мрійник і людина, яка змінила формат покупок назавжди. Водночас до того, як його ім'я стало синонімом успіху в стилі Кремнієвої долини, Безос був зовсім не "генієм із золотим квитком", а звичайним хлопцем із пристрастю до комп'ютерів, книг та з великим баченням.

Тож яким був Безос до того, як його онлайн-магазин у гаражі перетворився на світового гіганта, розповідає 24 Канал.

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Дитинство: інженерне мислення та винахідливість

Джеффрі Престон Безос народився 12 січня 1964 року в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Його матері, Джекі, було всього 17 років, коли вона народила сина. Біологічний батько покинув сім'ю, і Джефф зростав під опікою вітчима – Мігеля Безоса, кубинського іммігранта, якого хлопець згодом вважатиме своїм справжнім батьком.

Ще з дитинства Безос мав інженерське мислення: розбирав будильники, майстрував із мотлоху пристрої та мріяв про колонії в космосі. Він перетворив гараж батьків на свою власну лабораторію та встановив по всьому будинку електричні пристрої.

Безос у дитинстві та підлітковому віці / Фото medium

Шкільні роки: комп'ютери, наука і лідерські амбіції

У школі Безос не лише добре вчився, а й вирізнявся харизмою та стратегічним мисленням. Він керував шкільним науковим клубом, створив сонячну кухню з параболічного дзеркала та виграв усі можливі олімпіади.

Коли йому було 16, він працював у McDonald’s. Але навіть там його цікавили не гамбургери, а системи автоматизації процесів.

Принстон і робота в хедж-фонді: шлях з айтішника в інвестора

Після закінчення Прінстонського університету, де він вивчав електротехніку та комп'ютерні науки, Безос почав свою професійну діяльність у сфері високих технологій і фінансів. Його перша робота була в інвестиційному фонді Fitel, де він займався створенням мережевої інфраструктури для нової фінансової компанії.

Згодом він перейшов у компанію Bankers Trust, де отримав цінний досвід у банківській сфері, і паралельно розвивав навички в IT. Саме тоді Безос зрозумів, що інтернет – це майбутнє, і почав цікавитися цією сферою.

Після Bankers Trust, він працював у інвестиційному фонді D.E. Shaw & Co., де швидко став одним із наймолодших віцепрезидентів компанії. Тут Безос отримав унікальний досвід у сфері інвестицій, управління проектами і стратегічного планування.

Ідея, яка змінила життя й історію: створення Amazon

У 1994 році, після вивчення швидкозростаючого ринку інтернет-комерції, Безос вирішив ризикнути – залишив стабільну роботу, щоб заснувати власну компанію. Ідея виникла під час поїздки на автомобілі: він склав список товарів, які можна продавати онлайн, і обрав книги як найкращий варіанти, адже це передбачає великий асортимент, попит і простоту доставки.

Безос і його дружина Маккензі переїхали у маленький гараж у Сіетлі, де і почався розвиток Amazon. Спершу це був простий онлайн-магазин книг, але вже на старті Безос мав грандіозні плани щодо розширення бізнесу. Він залучив початкові інвестиції і почав залучати талановитих розробників і менеджерів.

До першого мільярда – 5 років

Amazon з'явився онлайн у 1995-му. У перші два місяці компанія продавала книги в усі 50 штатів і 45 країн. Водночас Безос не гнався за прибутками, усе зароблене вкладав у розвиток.

У 1997 році Amazon вийшов на біржу. А вже у 1999-му Forbes включив Безоса до списку мільярдерів. Тобто знадобилося лише 5 років, щоб з гаражної ідеї виріс найбільший книжковий ритейлер, а згодом – маркетплейс на всі випадки життя.

Розширення та виклики

Amazon розвивався стрімко, незважаючи на складнощі. Безос зіткнувся з кризою доткомів на початку 2000-х, яка загрожувала виживанню компанії. Але його стратегія довгострокового інвестування і масштабування виправдала себе.

Він першочергово орієнтувався на створення максимально зручного сервісу для клієнтів, вкладаючи ресурси у логістику, інфраструктуру і розширення асортименту.

Після того як Amazon закріпився як онлайн-книгарня, Безос почав розширювати діяльність: запускати нові напрямки, такі як Amazon Web Services (AWS) — хмарна платформа, яка змінила IT-індустрію, Amazon Prime – сервіс швидкої доставки, і навіть власні гаджети, як Kindle.

Безос не боявся експериментувати і ризикувати, вкладаючи в проєкти, які здавалося занадто амбітними. Його бачення змінювало не тільки роздрібну торгівлю, а й технологічний ландшафт у цілому.

Ще до Amazon Безос мріяв про Blue Origin

Цікаво, що ще до створення Amazon, Безос фантазував не про доставку, а про космос. Він зізнавався, що мріє "врятувати людство", переселивши людей у гігантські космічні станції. Саме тому в 2000 році, коли про Amazon уже гули всі, він заснував Blue Origin.

Тож, це сьогодні Безос – символ технологічної епохи, та до мільярдів була робота в McDonald’s, сонячні дзеркала, комп'ютери, хедж-фонд, гараж і віра в інтернет-книгарню, яка "може вирости".