Рейтинг Forbes-2025

Серед новачків рейтингу попзірка Селена Гомес зі статками 700 мільйонів доларів, інформує 24 Канал. Гомес запустила свій косметичний бренд Rare Beauty у вересні 2020 року. До 2023 він досяг обсягу виручки у 367 мільйонів доларів.

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Збільшила свої статки і Тейлор Свіфт, наразі вони сягнули 1,6 мільярдів доларів. Її масштабне турне Eras Tour (149 концертів у 54 містах) стало найуспішнішим в історії музики, принісши 2 мільярди доларів. Крім концертів, Свіфт заробляє на фільмах, книгах, а нещодавно повернула права на свої перші шість альбомів – подія, яку вона назвала "втіленням мрії".

Найбагатші зіркові жінки та їхні статки

  • Опра Вінфрі

Статки: 3,1 мільярда доларів. Джерело доходу – ТБ. Вік: 71.

Попри те що її шоу давно завершено, Опра залишається активною у медіа: участь у фільмах, телеспецпроєкти, інвестиції в нерухомість. Хоча WeightWatchers, де вона була у правлінні, нещодавно збанкрутували.

  • Кім Кардаш'ян

Статки: 1,7 мільярда доларів. Джерело доходу – Shapewear та догляд за шкірою. Вік: 44.

У 2025 році її бренд Skims запустив колаборацію з Nike. А от продаж частки Coty в SKKN обернувся для компанії втратою 71 мільйона доларів.

  • Тейлор Свіфт

Статки: 1,6 мільярда доларів. Джерело доходу – музика. Вік: 35

Завершила Eras Tour, запустила фільм і книгу, повернула собі права на альбоми — і ще раз довела: її вплив на індустрію безпрецедентний.

  • Ріанна

Статки: 1 мільярд доларів. Джерело доходу – музика, косметика. Вік: 37.

Статки впали через слабкі продажі брендів. Savage x Fenty залишив CEO, Fenty Beauty постав перед труднощами в Китаї. Але вона готується стати мамою втретє.

  • Мадонна

Статки: 850 мільйонів доларів. Джерело доходу – музика. Вік: 66.

Завершила тур Celebration Tour з доходом 230 мільйонів доларів і натякнула на нову музику у 2025 році.

  • Бейонсе

Статки: 780 мільйонів доларів. Джерело доходу – музика. Вік: 43.

Тур Cowboy Carter стартував із менш потужними продажами, ніж торішній Renaissance. Додатковий резонанс спричинив скандал із власником Sphere у Лас-Вегасі.

  • Селена Гомес

Статки: 700 мільйонів доларів. Джерело доходу – косметика, серіали. Вік: 32.

Її Rare Beauty оцінюється у 1,3 мільярда доларів. Також вона продюсує та грає в хіті Only Murders in the Building, а нещодавно випустила альбом із нареченим.

  • Кайлі Дженнер

Статки: 670 мільйонів доларів. Джерело доходу – косметика. Вік: 27.

Косметичний бренд виходить на нові ринки, а новий аромат Cosmic стимулює продажі. Водночас Coty загалом втрачає в ціні.

  • Суддя Джуді Шейндлін

Статки: 580 мільйонів доларів. Джерело доходу – телебачення. Вік: 82.

Продовжує створювати 120 епізодів на рік для Amazon. Має кілька об'єктів нерухомості по США.

  • Селін Діон

Статки: 570 мільйонів доларів. Джерело доходу – музика. Вік: 57.

Хоча через хворобу вона призупинила виступи, нещодавно вийшов документальний фільм I Am: Celine Dion, що знову повернув її у центр уваги.

  • Барбара Стрейзанд

Статки: 510 мільйонів доларів. Джерело доходу – музика. Вік: 83.

Легендарна вокалістка не збавляє обертів: у червні виходить її новий альбом дуетів, у якому – Пол Маккартні, Боб Ділан, Мерайя Кері та Аріана Гранде. Її маєток у Малібу вартістю 127 мільйонів доларів ледь не згорів у січневих пожежах, але дивом вцілів.

  • Еллен Дедженерес

Статки: 450 мільйонів доларів. Джерело доходу – телебачення. Вік: 67.

Після виборів 2024 року колишня телеведуча розпродала значну частину своєї американської нерухомості й перебралася до Великої Британії разом із дружиною Поршею де Россі. Найдорожча угода – продаж 10-акрового маєтку поблизу Санта-Барбари за 96 мільйонів доларів.

  • Доллі Партон

Статки: 450 мільйонів доларів. Джерело доходу – музика, інвестиції. Вік: 79.

2024 рік став особисто складним для співачки – у березні помер її чоловік Карл Дін, з яким вона прожила майже 60 років. Тим не менш, Доллі залишається на сцені: її спільний трек із Сабріною Карпентер став хітом, як і цьогорічна колаборація з Бейонсе – пісня "Tyrant".

  • Різ Візерспун

Статки: 440 мільйонів доларів. Джерело доходу – кіно й телебачення. Вік: 49.

Після того як її компанію Hello Sunshine оцінили в 900 мільйонів доларів у 2021-му, її ринкова вартість значно знизилася. Однак Різ залишається затребуваною: у 2024-му вона зіграла в романтичній комедії You're Cordially Invited (Amazon Prime) та знову з’явиться у новому сезоні The Morning Show.

  • Katy Perry

Статки: 360 мільйонів доларів. Джерело доходу – музика. Вік: 40.

Попри негативну критику нового альбому 143 і глузування через участь у космічному польоті Blue Origin, Перрі не зупиняється. Щойно повернувшись на Землю, вона розпочала тур Lifetimes, який триватиме вісім місяців. Її торішній продаж прав на каталог пісень приніс 225 мільйонів доларів.

  • Сирена Вільямс

Статки: 350 мільйонів доларів. Джерело доходу – теніс, інвестиції. Вік: 43.

Після виходу з великого спорту у 2022 році Серена активно розвиває бізнес- і медіанапрямки. Її продакшн-компанія Nine Two Six випустила документальний серіал про її кар'єру, а сама вона долучилася до власників нової команди WNBA – Toronto Tempo, старт якої заплановано на 2026 рік.