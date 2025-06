Рейтинг Forbes-2025

Серед новачків рейтингу попзірка Селена Гомес зі статками 700 мільйонів доларів, інформує 24 Канал. Гомес запустила свій косметичний бренд Rare Beauty у вересні 2020 року. До 2023 він досяг обсягу виручки у 367 мільйонів доларів.

Збільшила свої статки і Тейлор Свіфт, наразі вони сягнули 1,6 мільярдів доларів. Її масштабне турне Eras Tour (149 концертів у 54 містах) стало найуспішнішим в історії музики, принісши 2 мільярди доларів. Крім концертів, Свіфт заробляє на фільмах, книгах, а нещодавно повернула права на свої перші шість альбомів – подія, яку вона назвала "втіленням мрії".

Найбагатші зіркові жінки та їхні статки

Опра Вінфрі

Статки: 3,1 мільярда доларів. Джерело доходу – ТБ. Вік: 71.

Попри те що її шоу давно завершено, Опра залишається активною у медіа: участь у фільмах, телеспецпроєкти, інвестиції в нерухомість. Хоча WeightWatchers, де вона була у правлінні, нещодавно збанкрутували.

Кім Кардаш'ян

Статки: 1,7 мільярда доларів. Джерело доходу – Shapewear та догляд за шкірою. Вік: 44.

У 2025 році її бренд Skims запустив колаборацію з Nike. А от продаж частки Coty в SKKN обернувся для компанії втратою 71 мільйона доларів.

Тейлор Свіфт

Статки: 1,6 мільярда доларів. Джерело доходу – музика. Вік: 35

Завершила Eras Tour, запустила фільм і книгу, повернула собі права на альбоми — і ще раз довела: її вплив на індустрію безпрецедентний.

Ріанна

Статки: 1 мільярд доларів. Джерело доходу – музика, косметика. Вік: 37.

Статки впали через слабкі продажі брендів. Savage x Fenty залишив CEO, Fenty Beauty постав перед труднощами в Китаї. Але вона готується стати мамою втретє.

Мадонна

Статки: 850 мільйонів доларів. Джерело доходу – музика. Вік: 66.

Завершила тур Celebration Tour з доходом 230 мільйонів доларів і натякнула на нову музику у 2025 році.

Бейонсе

Статки: 780 мільйонів доларів. Джерело доходу – музика. Вік: 43.

Тур Cowboy Carter стартував із менш потужними продажами, ніж торішній Renaissance. Додатковий резонанс спричинив скандал із власником Sphere у Лас-Вегасі.

Селена Гомес

Статки: 700 мільйонів доларів. Джерело доходу – косметика, серіали. Вік: 32.

Її Rare Beauty оцінюється у 1,3 мільярда доларів. Також вона продюсує та грає в хіті Only Murders in the Building, а нещодавно випустила альбом із нареченим.

Кайлі Дженнер

Статки: 670 мільйонів доларів. Джерело доходу – косметика. Вік: 27.

Косметичний бренд виходить на нові ринки, а новий аромат Cosmic стимулює продажі. Водночас Coty загалом втрачає в ціні.

Суддя Джуді Шейндлін

Статки: 580 мільйонів доларів. Джерело доходу – телебачення. Вік: 82.

Продовжує створювати 120 епізодів на рік для Amazon. Має кілька об'єктів нерухомості по США.

Селін Діон

Статки: 570 мільйонів доларів. Джерело доходу – музика. Вік: 57.

Хоча через хворобу вона призупинила виступи, нещодавно вийшов документальний фільм I Am: Celine Dion, що знову повернув її у центр уваги.

Барбара Стрейзанд

Статки: 510 мільйонів доларів. Джерело доходу – музика. Вік: 83.

Легендарна вокалістка не збавляє обертів: у червні виходить її новий альбом дуетів, у якому – Пол Маккартні, Боб Ділан, Мерайя Кері та Аріана Гранде. Її маєток у Малібу вартістю 127 мільйонів доларів ледь не згорів у січневих пожежах, але дивом вцілів.

Еллен Дедженерес

Статки: 450 мільйонів доларів. Джерело доходу – телебачення. Вік: 67.

Після виборів 2024 року колишня телеведуча розпродала значну частину своєї американської нерухомості й перебралася до Великої Британії разом із дружиною Поршею де Россі. Найдорожча угода – продаж 10-акрового маєтку поблизу Санта-Барбари за 96 мільйонів доларів.

Доллі Партон

Статки: 450 мільйонів доларів. Джерело доходу – музика, інвестиції. Вік: 79.

2024 рік став особисто складним для співачки – у березні помер її чоловік Карл Дін, з яким вона прожила майже 60 років. Тим не менш, Доллі залишається на сцені: її спільний трек із Сабріною Карпентер став хітом, як і цьогорічна колаборація з Бейонсе – пісня "Tyrant".

Різ Візерспун

Статки: 440 мільйонів доларів. Джерело доходу – кіно й телебачення. Вік: 49.

Після того як її компанію Hello Sunshine оцінили в 900 мільйонів доларів у 2021-му, її ринкова вартість значно знизилася. Однак Різ залишається затребуваною: у 2024-му вона зіграла в романтичній комедії You're Cordially Invited (Amazon Prime) та знову з’явиться у новому сезоні The Morning Show.

Katy Perry

Статки: 360 мільйонів доларів. Джерело доходу – музика. Вік: 40.

Попри негативну критику нового альбому 143 і глузування через участь у космічному польоті Blue Origin, Перрі не зупиняється. Щойно повернувшись на Землю, вона розпочала тур Lifetimes, який триватиме вісім місяців. Її торішній продаж прав на каталог пісень приніс 225 мільйонів доларів.

Сирена Вільямс

Статки: 350 мільйонів доларів. Джерело доходу – теніс, інвестиції. Вік: 43.

Після виходу з великого спорту у 2022 році Серена активно розвиває бізнес- і медіанапрямки. Її продакшн-компанія Nine Two Six випустила документальний серіал про її кар'єру, а сама вона долучилася до власників нової команди WNBA – Toronto Tempo, старт якої заплановано на 2026 рік.