Понад 500 мільйонів доларів: в Україні впав рівень експорту ІТ-послуг

У вересні цього року рівень експорту ІТ-послуг з України показав найнижчі результати з початку 2023 року. Обсяги склали всього 521 мільйона доларів.

Експорт українських ІТ-послуг впав

Такий показник є на 45 мільйонів доларів меншим ніж у серпні 2023 року та на 57 мільйонів нижче ніж у вересні минулого року.

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Сукупний виторг від експорту ІТ-послуг за ІІІ квартал цього року становить 1,64 мільярда доларів. Проте в І та ІІ кварталі показники були більш позитивними – 1,67 та 1,7 мільярда доларів відповідно.

Найбільше виторгу на експорті ІТ-послуг отримали такі країни:

США;

Мальта;

Велика Британія;

Кіпр;

Ізраїль;

Швейцарія.

Twitter/X впав у ціні

Нині вартість Twitter/X оцінюється у 19 мільярдів доларів, хоча ще рік тому Ілон Маск купив цю соцмережу за 44 мільярди доларів.

30 жовтня співробітники X отримали частку у компанії вартістю 45 доларів за акцію. Рік тому одна акція вартувала 54,20 долара.

Ілон Маск і сам говорив, що вважає, що переплатив за Twitter/X свого часу. На його думку, справжня вартість скрадає 20 мільярдів доларів.