Таким чином, вартість цієї соцмережі знизилась на 55%. Про це йдеться у внутрішніх документах компанії.

Зверніть увагу Ілон Маск зробить Twitter/X повністю платним

Twitter/X тепер коштує 19 мільярдів доларів

30 жовтня співробітники X отримали частку у компанії вартістю 19 мільярдів доларів або 45 доларів за акцію. Раніше під час купівлі компанії акція вартувала 54,20 доларів.

Ілон Маск заявляв, що він переплатив за соцмережу. На його думку, вартість компанії становить 20 мільярдів доларів, назвавши її "зворотним стартапом".

Австралійський регулятор оштрафував соцмережу X

Нагадаємо, що нещодавно австралійський регулятор наклав штраф на компанію Х, яка належить Ілону Маску, у розмірі 386 тисяч доларів. Причиною – відмова співпрацювати з розслідуванням практики протидії жорстокому поводженню з дітьми.

Зазначається, що цей факт став потужним репутаційним ударом, адже рекламодавці почали менше інвестувати у компанію. Причиною цього є припинення модерації більшості вмісту та відновлення тисячі заборонених облікових записів.