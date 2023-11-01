Экспорт украинских ІТ-услуг упал
Такой показатель на 45 миллионов долларов меньше чем в августе 2023 года и на 57 миллионов ниже, чем в сентябре прошлого года.
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Совокупная выручка от экспорта ІТ-услуг за ІІІ квартал этого года составляет 1,64 миллиарда долларов. Однако в I и II квартале показатели были более положительными – 1,67 и 1,7 миллиарда долларов соответственно.
Больше выручки на экспорте ІТ-услуг получили следующие страны:
- США;
- Мальта;
- Великобритания;
- Кипр;
- Израиль;
- Швейцария.
Twitter/X упал в цене
В настоящее время стоимость Twitter/X оценивается в 19 миллиардов долларов, хотя еще год назад Илон Маск купил эту соцсеть за 44 миллиарда долларов.
30 октября сотрудники X получили долю в компании стоимостью 45 долларов за акцию. Год назад одна акция стоила 54,20 доллара.