Китай продовжує нарощувати постачання верстатів для ВПК Росії: обсяги зросли у десятеро

Китай продовжує постачати Росії сучасні верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ), які необхідні їй для військової промисловості. Ексзаступник помічника торгового представника США Емілі Кілкріз пояснив, що США не ввело санкції на китайські компанії, які цим займаються через певні побоювання.

Китай нарощує експорт в Росію

Після 24 лютого 2022 року Китай наростив поставки верстатів з ЧПУ у Росію в десять разів. Це обладнання дає змогу швидко виробляти складні компоненти з металу й інших твердих матеріалів, що сприяє оборонному виробництву ворога.

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За інформацією з російських митних декларацій, у липні китайські поставки верстатів були здійснені на суму 68 мільйонів доларів. Для порівняння у лютому 2022 року було здійснено аналогійних поставок всього на 6,5 мільйона доларів.

Пекін і надалі продовжує стверджувати, що не постачає летальну зброю Росії і не підтримує військову агресію. Натомість виявилося, що поставки верстатів у липні становили 57% усього російського імпорту.

Китай і Росія поділяють одні й ті самі політичні інтереси, які полягають у тому, щоб кинути виклик і протистояти США. Річ у тім, що Росія відрізана від імпорту європейської техніки, у неї немає іншого вибору, окрім як покладатися на Китай,

– сказав доцент Сінгапурської школи міжнародних досліджень імені С. Раджаратнама Майкл Раска.

США вже вводив санкції на компанії, які постачали Росії верстати з ЧПУ. Проте прийняти схожі рішення щодо Китаю країна не поспішає, адже побоюється, що так знизить ефективність таких заходів у разі кризи з Пекіном.

Ця динаміка надмірного використання дуже хвилює адміністрацію. Вони знають, що ці санкції та експортний контроль ніколи не будуть ідеальними. І тому вони дійсно зосереджені на тому, щоб переконатися, що Росія може отримати товари низької якості,

– пояснив Емілі Кілкріз.

Раніше Нідерланди наклали обмеження на експорт обладнання компанії ASML до Китаю. Це обмежить доступ КНР до передових технологій.